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Conduru no Catar

No Catar, Arthur Picoli faz passeio no deserto e posta foto com faixa de 'Conduru'

O capixaba foi convidado por uma marca de cerveja para produzir conteúdos durante o jogo da Seleção Brasileira, nesta sexta-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 09:40

Arthur Picoli está no Catar para a Copa do Mundo 2022
Arthur Picoli está no Catar para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Instagram/@arthurpicoli
De Conduru para o mundo. Arthur Picoli está no Catar a convite de uma famosa marca de cerveja para a Copa do Mundo 2022. O capixaba de 28 anos é uma das celebridades escolhidas para representar a empresa de bebidas alcoólicas e fazer diversos conteúdos no país sede do campeonato.
Nesta quinta-feira (1), o ex-BBB aproveitou para fazer um passeio no deserto e ainda fez questão de homenagear seu local de nascimento. Arthur exibiu uma faixa com o nome “Conduru”, distrito do interior do Espírito Santo.
“Experiência incrível! Rolê no deserto hoje. O Tio estava todo comportado, botamos pagode, ele já meteu os óculos e foi pra cima (risos). O nome dele é Aladim e nem é meme”, brincou Arthur em um post nas redes sociais.
A publicação rendeu diversos comentários, entre anônimos e famosos. “De Conduru para o mundo”, disse a ex-BBB Thais Braz. “Ai que delícia. Que orgulho ver você realizando os seus sonhos. A cada dia tenho mais certeza da escolha certa”, escreveu uma seguidora. “Que orgulho ver onde você chegou, e por você ter orgulho de onde veio”, postou outro perfil.
Nesta sexta-feira (2), Arthur irá fazer vários conteúdos especiais para as redes sociais da marca de cerveja durante o jogo da Seleção Brasileira contra Camarões. Além disso, o capixaba também fará uma participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo, para contar um pouco sobre a experiência de participar de uma Copa do Mundo.

CACHÊ ALTO

De acordo com a coluna Leo Dias, o ex-BBB faturou uma quantia alta por uma campanha publicitária com Galvão Bueno para a marca que representa. Segundo o colunista, o capixaba levou R$ 500 mil para casa com a ação. Mesmo após o fim da edição do influenciador, há dois anos, ele continua ganhando bons cachês com publicidade.

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