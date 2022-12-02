No Catar, Arthur Picoli faz passeio no deserto e posta foto com faixa de 'Conduru'

Arthur Picoli está no Catar para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Instagram/@arthurpicoli

De Conduru para o mundo. Arthur Picoli está no Catar a convite de uma famosa marca de cerveja para a Copa do Mundo 2022. O capixaba de 28 anos é uma das celebridades escolhidas para representar a empresa de bebidas alcoólicas e fazer diversos conteúdos no país sede do campeonato.

Nesta quinta-feira (1), o ex-BBB aproveitou para fazer um passeio no deserto e ainda fez questão de homenagear seu local de nascimento. Arthur exibiu uma faixa com o nome “Conduru”, distrito do interior do Espírito Santo.



“Experiência incrível! Rolê no deserto hoje. O Tio estava todo comportado, botamos pagode, ele já meteu os óculos e foi pra cima (risos). O nome dele é Aladim e nem é meme”, brincou Arthur em um post nas redes sociais.

A publicação rendeu diversos comentários, entre anônimos e famosos. “De Conduru para o mundo”, disse a ex-BBB Thais Braz. “Ai que delícia. Que orgulho ver você realizando os seus sonhos. A cada dia tenho mais certeza da escolha certa”, escreveu uma seguidora. “Que orgulho ver onde você chegou, e por você ter orgulho de onde veio”, postou outro perfil.

Nesta sexta-feira (2), Arthur irá fazer vários conteúdos especiais para as redes sociais da marca de cerveja durante o jogo da Seleção Brasileira contra Camarões. Além disso, o capixaba também fará uma participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo, para contar um pouco sobre a experiência de participar de uma Copa do Mundo.

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