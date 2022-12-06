Fábio Rabin é detido no Catar e relata episódio: ‘Medo de perder minha vida’

Fábio Rabin é detido no Catar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista Fábio Rabin foi detido, nesta segunda-feira (5), no Catar, enquanto estava a caminho do jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, na Copa do Mundo. O comediante compartilhou o episódio traumático em um vídeo nas redes sociais. Ele disse que foi levado por policiais para uma tenda, onde torcedores são encaminhados quando estão alcoolizados. Nas redes sociais, o artista disse que sofreu ameaças de homens armados e temeu por sua vida.

“Eu tô feliz que eu não estou morto. Juro por Deus. Eu fiquei trancado em uma sala. Eu fiquei trancado em uma sala com esses caras. Liguei uma live lá e acho que se eu não tivesse ligado a live eu tava morto a essa hora, eu e um cara. Tem um negão que está dentro dessa po***. E eu quase morri porque eu tentei ajudar o cara também. Uma hora eles me liberaram. Eu mandei 'esse cara tá comigo também'. Eu quase perdi a minha vida para tentar ajudar o cara. Desculpa o desespero também", disse Fábio em um vídeo divulgado nas redes sociais.

?Humorista Fábio Rabin chora após ser detido no Catar: “Quase morri”



Pow cara desejo td de bom pra vc Rabin mas na moral, tu tava doidão meu irmão ? pic.twitter.com/qMUcM39TsS — IMPACTEI  (@impacteioficial) December 6, 2022

"Os caras falaram: 'E aí, tá sóbrio?' A gente está aqui, no meio do rolê. Os caras me colocaram dentro de uma sala e falaram: 'Vai, sorri'. E eu sou judeu, tá ligado? Eu fiquei sorrindo e fiquei com muito medo de perder a minha vida. Eu juro que não sou sensacionalista. Eu quero que se f*** essa me***. Não. Eu vou deletar a minha rede. Eu não sou sensacionalista. Eu só fiquei com medo de perder a minha vida. Eu quero ver a minha filha. Só isso. Só quero ver a minha filhinha junto comigo. Esse país de bo***, do car****. Eu não estou bem. Se não fosse a minha live, eu estava morto", ressaltou o comediante.

Para o portal UOL Esporte, o humorista revelou que ingeriu cerveja e uísque. Vale lembrar que é ilegal consumir bebidas alcoólicas no Catar, exceto alguns locais licenciados com o hotéis e restaurantes. Em um dos vídeos, Rabin mostra o rosto dos policiais que levaram ele detido e, inclusive, um deles interrompe a gravação após perceber que estava sendo filmado.

Segundo o UOL, a polícia local afirmou que o homem negro citado por Rabin foi preso por vender ingresso ilegalmente nos arredores do estádio 947. As autoridades disseram ainda ter vídeos que comprovam o ato ilegal.