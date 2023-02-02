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Inesquecível

As curiosidades da vida de Glória Maria

Apresentadora viajou para mais de 100 países
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:00

A jornalista Glória Maria
A jornalista Glória Maria Crédito: Instagram/@gloriamariareal
Você sabia que Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2) vítima de um câncer aos 73 anos, já foi telefonista? Sim, a função foi exercida por ela enquanto conciliava o emprego com as aulas de jornalismo na PUC-Rio.
A apresentadora tem uma vida repleta de curiosidades que vão de lugares inusitados que já visitou a uma amizade sincera com Roberto Carlos. Confira mais abaixo algumas delas.
100 PAÍSES
Glória Maria já viajou para mais de 100 países só pelas coberturas que fez para o Fantástico. Além disso, foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores em 1977, no Jornal Nacional.
VOLUNTARIADO
Ela tirou dois anos sabáticos do Fantástico entre 2007 e 2009 para poder fazer viagens que queria muito: Índia e Nigéria. Na volta, em 2010, retornou e começou no Globo Repórter.
AMIZADE COM ROBERTO CARLOS
O carinho mútuo entre os dois começou em 2010 quando ela foi convidada para apresentar o Especial Roberto Carlos. No mesmo ano, o Rei deu uma entrevista a ela em sua casa e acabou cantando para Glória. No ano seguinte, mais uma vez a apresentadora comandava o Especial do amigo, na ocasião em Jerusalém. Roberto até a tirou para dançar.
LUGAR PREFERIDO PARA VIVER
Em entrevista a Narcisa Tamborindeguy, em 2018, Glória revelou que o lugar onde gostaria de viver com as duas filhas seriam Saint Tropez e Ibiza devido à paz nos dois lugares.
MUITOS PASSAPORTES
Glória já revelou que teve mais de 15 passaportes carimbados. E que não costumava demorar muito tempo para arrumar suas malas sempre que precisava pegar um avião rumo a algum destino diferente.

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