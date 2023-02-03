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Cerimônia acontece nesta sexta (3)

Velório de Glória Maria será fechado a amigos e familiares

Corpo da jornalista e apresentadora, que morreu aos 73 anos de metástase cancerígena no cérebro, deverá ser cremado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 09:00

Glória Maria morre nesta quinta-feira (2); jornalista era considerada pioneira na televisão brasileira
Glória Maria morre nesta quinta-feira (2); jornalista era considerada pioneira na televisão brasileira Crédito: Instagram/@gloriamariareal
O velório da jornalista e apresentadora Gloria Maria será fechado para amigos e familiares, em cerimônia íntima prevista para a manhã desta sexta-feira, 3, no Rio de Janeiro. O corpo da apresentadora deve ser cremado, mas ainda não há confirmação do local e do horário.
Gloria morreu na manhã desta quinta, 2, aos 73 anos. Ela lutava contra uma metástase cancerígena no cérebro e parou de responder ao tratamento nos últimos dias, no Copa Star, onde estava internada.
Em novembro de 2019, ela viria também a descobrir um tumor no cérebro, após sofrer um acidente doméstico. Glória Maria foi internada no dia 4 de janeiro para dar continuidade no tratamento, e na ocasião, a alta estava prevista para o dia 6 do mesmo mês.
A notícia do falecimento da apresentadora foi confirmada em comunicado divulgado pela Globo, emissora na qual Gloria trabalhava desde os anos 1970.
"É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã (ontem), no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", dizia a nota.
Devido ao tratamento, Glória estava afastada havia mais de três meses do Globo Repórter, no qual onde trabalhava fazia 12 anos. O último programa que ela apresentou foi ao ar no dia 5 de agosto de 2022.

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