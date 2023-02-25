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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Saiba quem são os artistas famosos que farão show em Vitória

Publicado em
25 fev 2023 às 02:30
Paulinho da Viola, Ney Matogrosso e Ana Carolina farão show em Vitória
Paulinho da Viola, Ney Matogrosso e Ana Carolina farão show em Vitória Crédito: Fotomontagem
A agenda pós-Carnaval do Espaço de Eventos Patrick Ribeiro está com os blockbuster da MPB. Dia 4 de março Ney Matogrosso volta ao espaço com o seu espetáculo "Bloco no Rua", tendo como referência o capixaba Sergio Sampaio. Na sequência, dia 25 de março, Paulinho da Viola, com seu tour de 80 anos. Em abril, quatro atrações ocupam o calendário da casa de evento no Aeroporto de Vitória: dia 6, o Lagum, dia 15, Martin Barre, dia 20, Simplesmente Roupa Nova e dia 24 de abril terá Ana Carolina cantando clássicos de Cássia Eller.

QUERIDAS DE RR

Simone Rizk, Maita Mota e Mônica Zorzanelli
Simone Rizk, Maita Mota e Mônica Zorzanelli: jantar em ritmo de carnaval em Vitória Crédito: Divulgação

Novo livro

Ex-repórter e ex-colunista de A Gazeta, a jornalista Lucia Garcia é quem escreve o livro “Aboudib”. São mais de 200 páginas sobre os 40 anos de vida pública do conselheiro do TCE-ES Sergio Aboudib. O lançamento será neste mês de março, na Fucape, e deve reunir o PIB político e empresarial capixaba. A renda obtida com a venda do livro será direcionada ao FIC - Fundo de Investimento Comunitário Capixaba, com gestão da Federação do Terceiro Setor Capixaba que direciona a projetos sociais no Estado.

From Europa

Patrick Ribeiro chega da Europa neste sábado (25) com sua Débora Veronez e deve anunciar novas atrações para o seu espaço de eventos, que este ano vai dividir bastante atrações culturais e eventos corporativos.

MULHERES DE NEGÓCIOS

Neidi Dondoni e Vivian Coser
Neidi Dondoni e Vivian Coser: em encontro no ES Crédito: Cacá Lima

BAILE DO COPA

Fernanda Prates
Fernanda Prates: no baile de carnaval do Copacabana Palace Crédito: Divulgação

Na Sapucaí

Depois de cuidar da comunicação do Festival Baile Voador e de um camarote no sambódromo, Lucas Rezende e Giulian Ola seguem em ritmo de Carnaval: o casal embarca para o Rio de Janeiro rumo a Marquês de Sapucaí, para curtir o desfile das campeãs.

Em Portugal

Funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal em Brasília, a capixaba Myrinha Vasconcelos decidiu empreender na terceira idade, após a aposentadoria. A especialista em Relacionamento Interpessoal, palestrante motivacional e escritora está em terras portuguesas, a convite da renomada palestrante Leila Navarro, participando com um grupo de mulheres empreendedoras, do Summit Brasil Portugal. Nesteo sábado (25), ela faz uma palestra em Lisboa e autografa o livro “Uma viagem espiritual para empreender”.

ENSAIO

Amme Zortéa
Amme Zortéa: fazendo pose na Ilha do Boi Crédito: Cacá Lima

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