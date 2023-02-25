Saiba quem são os artistas famosos que farão show em Vitória

A agenda pós-Carnaval do Espaço de Eventos Patrick Ribeiro está com os blockbuster da MPB. Dia 4 de março Ney Matogrosso volta ao espaço com o seu espetáculo "Bloco no Rua", tendo como referência o capixaba Sergio Sampaio. Na sequência, dia 25 de março, Paulinho da Viola, com seu tour de 80 anos. Em abril, quatro atrações ocupam o calendário da casa de evento no Aeroporto de Vitória: dia 6, o Lagum, dia 15, Martin Barre, dia 20, Simplesmente Roupa Nova e dia 24 de abril terá Ana Carolina cantando clássicos de Cássia Eller.