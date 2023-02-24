Bailarina Ana Botafogo comanda bate-papo para mulheres em Vitória

No mês em que se trabalha a conscientização sobre o Alzheimer, o Fevereiro Roxo, o superintendente de Medicina Preventiva da MedSênior, Roni Mukamal, alerta sobre a importância da adoção de um estilo de vida mais saudável para prevenir a doença, que ainda não tem cura.
Comportamentos simples, mas adotados de forma contínua e persistente, podem ajudar a preservar as funções cognitivas.
“Aprender coisas novas e ser curioso provoca novas sinapses e mantêm o cérebro ativo; praticar exercícios físicos para preservar a circulação cerebral, dormir bem para descansar a mente e adotar uma rotina que inclua o lazer também são atitudes recomendadas, bem como ingerir frutas e verduras ricas em vitaminas como as do Complexo B. Além disso, já se sabe que a espiritualidade e a meditação geram saúde para o cérebro na medida em que trazem foco, bem-estar, leveza e tranquilidade”, ressalta.