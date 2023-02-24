Bailarina Ana Botafogo comanda bate-papo para mulheres em Vitória

Já é fato que o trabalho remoto veio para ficar. Antes da pandemia, apenas 7% das empresas no país tinham empregados trabalhando à distância. Atualmente, esse número subiu para 33%, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o crescimento da modalidade de trabalho remota, aumentaram também os investimentos em espaços de coworking. A tendência chegou aos empreendimentos imobiliários, como é o caso do Alameda25, o mais recente lançamento da Empar Incorporadora na Mata da Praia. “Ter um espaço de coworking no condomínio é uma forma de tirar o escritório de dentro de casa, mas ainda assim ter a comodidade de estar perto do lar, num ambiente que oferece todo conforto e estrutura necessários para o trabalho. O projeto do coworking do Alameda25 foi pensado, estrategicamente, para oferecer a melhor experiência aos moradores que precisam de um local adequado para o home office ou reuniões”, afirma Camila Menezes, diretora da Empar.