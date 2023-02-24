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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Bailarina Ana Botafogo comanda bate-papo para mulheres em Vitória

Publicado em
24 fev 2023 às 02:30
Renata Pacheco e Ana Botafogo
Renata Pacheco e Ana Botafogo vão reunir mulheres capixabas no "Pensando Bem"  Crédito: Divulgação
Empresária, ex-bailarina e coreógrafa atuante no cenário artístico capixaba, Renata Pacheco é a idealizadora do projeto "Pensando Bem", que estreia com um bate-papo para mulheres comandada pela primeira bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo. Será no dia 25 de abril, no Lareira Up, em Vitória.  O projeto consiste em uma série de eventos e encontros para pensar, ensinar,  inspirar, entreter e  promover networking. 

NOS EUA

Dorion e Tati Soares seguem em viagem pelos Estados Unidos. A agenda começou no Arizona, para a Tucson Gem and Mineral Show, uma das principais feiras de gemas do mundo.
Dorion e Tati Soares seguem em viagem pelos Estados Unidos. A agenda começou no Arizona, para a Tucson Gem and Mineral Show, uma das principais feiras de gemas do mundo. Crédito: Divulgação

EM TRANCOSO

As amigas Priscila Rozindo, Larissa Lima e Priscila Ottoni, curtindo Carnaval, em Trancoso
As amigas Priscila Rozindo, Larissa Lima e Priscila Ottoni, curtindo Carnaval, em Trancoso Crédito: Divulgação

Cirurgia "Luz da Vida"

Os médicos Vladimir Almeida, André França e Cid Moura, além do cirurgião carioca José Paulo Gabbi, realizam na próxima terça-feira (28/2) três cirurgias ortopédicas inéditas no Estado. Utilizando a técnica One STEP, também chamada de “Luz da Vida”, eles realizarão cirurgias ortopédicas regenerativas, sendo duas de joelho e uma de quadril. A técnica é representada no Estado exclusivamente por Danielle Vieira, da Medical Hope. “Essa técnica oferece um tratamento para problemas antes insolucionáveis no campo da medicina regenerativa”, destaca ela.

Direito

Depois de curtir o carnaval em João Pessoa, a advogada Bárbara Nespoli já se prepara para inaugurar seu escritório especializado em Direito de Família e Sucessões, na Enseada do Suá, em Vitória. Bárbara, que já bomba com a produção de conteúdo jurídico em suas redes sociais, deixou o Tribunal de Justiça e agora volta a exercer sua grande paixão: advogar!

Black music

Vincenzo Guizzardi convida para a volta da Démodé, marcada para esta sexta (24), na Toro. Um destaque da noite é o projeto Môio Grosso, do DJ Cabelo, que apresenta o melhor da black music para o “mood” brasileiro da noite.

EM PORTUGAL

Flavia Saade, férias em Portugal
Flavia Saade: na Praça do Comércio, em Lisboa, Portugal Crédito: Divulgação

EM PORTO ALEGRE

O casal Victoria Bonifácio e Fabrício Decuzzi visitou a fabrica de cerâmicas da Mescla
O casal Victoria Bonifácio e Fabrício Decuzzi visitou a fabrica de cerâmicas da Mescla, em Porto Alegre, para uma consultoria. Os empresários pretendem assinar uma coleção exclusiva para sua hospedagem The Barm Refuge, localizada em Santa Teresa Crédito: Divulgação

Home Office e Coworking

 Já é fato que o trabalho remoto veio para ficar. Antes da pandemia, apenas 7% das empresas no país tinham empregados trabalhando à distância. Atualmente, esse número subiu para 33%, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o crescimento da modalidade de trabalho remota, aumentaram também os investimentos em espaços de coworking. A tendência chegou aos empreendimentos imobiliários, como é o caso do Alameda25, o mais recente lançamento da Empar Incorporadora na Mata da Praia. “Ter um espaço de coworking no condomínio é uma forma de tirar o escritório de dentro de casa, mas ainda assim ter a comodidade de estar perto do lar, num ambiente que oferece todo conforto e estrutura necessários para o trabalho. O projeto do coworking do Alameda25 foi pensado, estrategicamente, para oferecer a melhor experiência aos moradores que precisam de um local adequado para o home office ou reuniões”, afirma Camila Menezes, diretora da Empar.

Fevereiro roxo

No mês em que se trabalha a conscientização sobre o Alzheimer, o Fevereiro Roxo, o superintendente de Medicina Preventiva da MedSênior, Roni Mukamal, alerta sobre a importância da adoção de um estilo de vida mais saudável para prevenir a doença, que ainda não tem cura. Comportamentos simples, mas adotados de forma contínua e persistente, podem ajudar a preservar as funções cognitivas. “Aprender coisas novas e ser curioso provoca novas sinapses e mantêm o cérebro ativo; praticar exercícios físicos para preservar a circulação cerebral, dormir bem para descansar a mente e adotar uma rotina que inclua o lazer também são atitudes recomendadas, bem como ingerir frutas e verduras ricas em vitaminas como as do Complexo B. Além disso, já se sabe que a espiritualidade e a meditação geram saúde para o cérebro na medida em que trazem foco, bem-estar, leveza e tranquilidade”, ressalta.

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