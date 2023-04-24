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Após rumores de divórcio, Preta Gil revela que irá começar radioterapia

Cantora disse que irá começar uma nova fase do seu tratamento contra o câncer no intestino
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 09:16

Após rumores de divórcio, Preta Gil revela que irá começar radioterapia
Após rumores de divórcio, Preta Gil revela que irá começar radioterapia Crédito: Instagram/@pretagil
Preta Gil compartilhou com seus seguidores do Instagram na tarde deste domingo, 23, mais uma atualização do seu estado de saúde. A cantora, que luta contra um câncer no intestino e recentemente esteve internada por conta de um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou em seu organismo, revelou que está bem e que seus médicos indicaram o início da radioterapia.
No entanto, ela não comentou nada sobre os rumores sobre o fim do seu casamento com Rodrigo Godoy, com quem está desde 2015. Nos stories, ela apareceu tomando sol e disse que foi autorizada pela equipe médica, com o uso de protetor solar e chapéu. Foi possível ver também que a artista segue acompanhada de amigos e familiares.
"Oi, amores. Hoje estou aqui fazendo aquele nosso vídeo semanal. Estou bem, foi uma semana de muitas conquistas, de fato, melhorei de mais o meu estado de saúde. Foi uma semana que me recuperei em casa e isso faz toda diferença. Estar perto da família e dos amigos, que estão grudados em mim foi fundamental para essa melhora", iniciou.
"Agora a gente entra numa nova fase do meu tratamento. Os meus médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia, vou partir direto para a radioterapia e gente começa daqui uma semana. Então, essa semana de agora será de exames preparatórios", disse em sequência.
A cantora ressaltou que está "muito confiante, cheia de fé, com muita força para lutar e vencer essa batalha". "Conto com vocês nas orações, na torcida, emanando energia positiva. Isso faz muita diferença nesse processo de cura que estou vivendo", finalizou Preta Gil.

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