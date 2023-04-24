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Thiago Nigro pede a mão de Maíra Cardi em casamento

Momento foi compartilhado nas redes sociais do casal neste sábado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 09:32

Maíra Cardi publicou uma carta no Instagram declarando seu amor pelo novo namorado, Thiago Nigro
Maíra Cardi publicou uma carta no Instagram declarando seu amor pelo novo namorado, Thiago Nigro Crédito: Instagram@mairacardi
No Rio Jordão, em Israel, Maíra Cardi foi pedida em casamento pelo coach financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. A notícia foi compartilhada por eles neste sábado, 22, por meio das redes sociais.
O casal, que anunciou o namoro em março, foi até Israel para se batizar e o pedido de casamento foi feito no mesmo local. "Nasci de novo. E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira", escreveu a influenciadora. "Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que este para me pedir em casamento", comemorou.
A ex-BBB ainda deu detalhes de como foi o momento. "Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão!".

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