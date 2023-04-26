Túnel do Amor: conheça os capixabas da 2ª temporada

Bruno Fraga e Vinicius Teixeira são os participantes capixabas da segunda temporada de "Túnel do Amor" Crédito: Divulgação

Nesta quarta (26), estreia mais um reality show para quem acha que é um bom cupido para os amigos. A segunda temporada de "Túnel do Amor" chega ao Multishow e ao Globoplay sob o comando da ex-bbb Ana Clara, em uma versão renovada. Dos vinte participantes, dois, em especial, prometem pocar muito: Vinícius e Bruno, os capixabas da edição.

Amigos há cinco anos, os dois se conheceram em uma agência publicitária para a gravação de um comercial. Mesmo com o "pé atrás" de Vinicius com Bruno, eles se tornaram grandes amigos e confiam na indicação do outro para um match.

Através da Andy Models, a assessoria dos modelos, a equipe de 'HZ' reuniu algumas informações sobre a dupla para já te deixar por dentro de quem vai representar o Espírito Santo nesse programa. Conheça abaixo os participantes capixabas:

VINICIUS TEIXEIRA

Natural de Vila Velha, Vinicius Teixeira tem 28 anos e é ex-jogador profissional de futebol. Quando ainda era atleta, chegou a integrar o time do Rio Branco e até a vestir a camisa de times de fora do Estado, como o Vila Nova e o América-MG.

No seu perfil do Instagram, o modelo compartilha um dos seus maiores hobbies: curtir uma praia. Mas não é só isso! Vinicius também é fã de um cineminha à dois — quem sabe o escurinho do túnel não ajuda no romance?

"Estamos bem ansiosos e um pouco preocupados (risos) porque não sabemos o que vai ao ar. Mas tranquilos, de certa forma, porque sabemos o que rolou lá", diz Vinicius, sobre a estreia do programa nessa quarta (26).

Sobre a sua participação, o modelo também promete se jogar e entregar tudo o que um telespectador espera de um reality: "Podem esperar muitas cenas quentes, brigas, choros e declarações".

BRUNO FRAGA

Personal trainer, Bruno Fraga tem 26 anos e é natural de Vitória. Nas redes sociais, o loiro compartilha muito do que curte fazer no dia a dia: praticar kickboxing, curtir uma praia, jogar altinha com os amigos e surfar.

À produção do programa, Bruno revelou que nunca namorou. Será que, para conquistar o coração dele, o match também tem que ter gosto por esportes?

Sobre a participação da sua dupla no programa, o esportista já adianta que vai ter muita emoção, choro, erros e acertos, e, claro, muita polêmica. Do jeito que um bom fã de reality gosta!

"Me sinto muito grato por ter vivido essa experiência, viveria tudo novamente. Foi um momento de muito aprendizado, reflexão, onde realmente enxerguei o quanto somos uns diferentes dos outros, com experiências diferentes, realidades diferentes, vivências diferentes. E é aí que tudo conflita, óbvio, porém, acho que esse programa também tem a ver com isso, mostrarmos que cada um é cada um e que cada pessoa ali tem sua forma de agregar no meu aprendizado", compartilhou por meio de sua assessoria.

"Ali me joguei, vivi, senti cada momento de forma intensa. Às vezes, me sentia até um pouco perdido e pensava: 'Bruno, o que você está fazendo?'. Mas é sobre isso mesmo, viver algo completamente inusitado, novo, diferente e muito distante do que passamos no nosso dia dia", completou.

ESTREIA HOJE

A segunda temporada de "Túnel do Amor" será exibida de segunda a sexta, às 22h, no canal do Multishow. Assinantes Globoplay também terão acesso aos episódios. O programa marca a estreia da ex-BBB Ana Clara como apresentadora no comando de um reality, de fato.

A missão é uma só: achar o match ideal do amigo. Para isso, dez duplas se separam em duas casas e precisam indicar quem melhor se relacionaria com quem está no outro cômodo. Os matchs acontecem no túnel mas, de cada lado, rola muito romance, treta e confusão.