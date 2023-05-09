Sérgio Hondjakoff recebe convite para voltar à TV

Sérgio Hondjakoff durante participação no Fofocalizando Crédito: Reprodução/SBT

Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção da Malhação, foi convidado para voltar à telinha. O ator, que ficou quase um ano internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, recebeu uma proposta de Marcelo de Nógrega, diretor do "A Praça é Nossa", para uma participação no humorístico do SBT.

O convite surgiu durante participação de Sérgio no Fofocalizando desta segunda (8), quando ele passou por uma transformação no visual. Durante o programa, Marcelo revelou a proposta, que ainda não foi respondida por Sérgio.

"Você está de volta, com uma transformação incrível, e eu gostaria de participar desse momento tão especial. Gostaria de fazer um convite pra você, de uma participação especial em um quadro que se chama Neusinha e Terezão. Nesse quadro eu preciso de um galã, de um homem muito bonito, e eu gostaria de fazer esse convite pra você. Que você vá na nossa Praça e seja o nosso galã", disse o diretor.

Surpreso, Sérgio agradeceu o convite, mas não confirmou o retorno à TV. "Que honra, hein, cara. Que legal, que maneiro. Valeu, Marcelo, brigadão mesmo. Tem tempo que eu não participo de um esquete cômica, já voltar como galã daquele quadro que eu acho muito engraçado... 'Da hora' mesmo", respondeu.