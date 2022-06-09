Bruno Gagliasso oferece apoio a Sérgio Hondjakoff: "Ninguém vai largar a sua mão"

Após vídeos em que Sérgio Hondjakoff aparece em estado de abstinência, Bruno Gagliasso oferece apoio ao ator Crédito: Reprodução/ Instagram @sandroiq e @serginhohondjakoff

Nos últimos dias, circularam nas redes sociais vídeos em que Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em "Malhação", aparecia alterado e ameaçando o próprio pai de morte por conta de dinheiro.

Após o ocorrido, Sérgio, que está em processo de luta contra a dependência química, recebeu uma mensagem de apoio de Bruno Gagliasso. O vídeo foi compartilhado por Sandro Barros, terapeuta que passará a acompanhar o ator.

"Olá, Sérginho, quando tempo, meu amigo? Aqui é o Bruninho. Estamos afastados, mas estou muito feliz de saber que você encontrou com o nosso amigo Sandro", disse Bruno.