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Bruno Gagliasso oferece apoio a Sérgio Hondjakoff: "Ninguém vai largar a sua mão"

Ator que interpretou Cabeção em "Malhação" está lutando contra a dependência química
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 16:17

Após vídeos em que Sérgio Hondjakoff aparece em estado de abstinência, Bruno Gagliasso oferece apoio ao ator.
Após vídeos em que Sérgio Hondjakoff aparece em estado de abstinência, Bruno Gagliasso oferece apoio ao ator Crédito: Reprodução/ Instagram @sandroiq e @serginhohondjakoff
Nos últimos dias, circularam nas redes sociais vídeos em que Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em "Malhação", aparecia alterado e ameaçando o próprio pai de morte por conta de dinheiro.
Após o ocorrido, Sérgio, que está em processo de luta contra a dependência química, recebeu uma mensagem de apoio de Bruno Gagliasso. O vídeo foi compartilhado por Sandro Barros, terapeuta que passará a acompanhar o ator.
"Olá, Sérginho, quando tempo, meu amigo? Aqui é o Bruninho. Estamos afastados, mas estou muito feliz de saber que você encontrou com o nosso amigo Sandro", disse Bruno.
"Ele (Sandro) é um cara que já ajudou muito a minha família, meu primo e estará ao seu lado para o que der e vier, assim como eu também estarei. Fechado? É difícil, mas não é impossível. Um beijo e estamos juntos, cara. Ninguém vai largar a sua mão, não", completou.

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