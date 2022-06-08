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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Leilão Solidário da Associação Vidas terá Michel Teló no Norte do ES

Publicado em
08 jun 2022 às 17:25
Luís Cordeiro( Vice presidente da Associação Vidas) Kassila Soneghetti ( Conselheira) Etore Cavallieri ( Presidente da Associação Vidas) e Edimar Giacomin ( Conselheiro)
Luís Cordeiro (vice-presidente da Associação Vidas), Kassila Soneghetti (conselheira), Etore Cavallieri (presidente da Associação Vidas) e Edimar Giacomin (conselheiro) Crédito: Max Balarini
Foi sucesso a primeira edição edição da Grande Vitória do  Leilão Solidário, capitaneado pela Associação Vidas, presidida pelo empresário Etore Cavallieri, neste sábado (04), no Fazenda Camping, em Vila Velha. Cerca de 4 mil pessoas prestigiaram a tarde de solidariedade, que contou com a ajuda de 600 voluntários.  A próxima edição do evento será no Norte do ES, dia d6 de agosto em Barra de São Francisco, com show do cantor Michel Teló. 
Todo resultado do evento de Vila Velha, ainda não divulgado, será destinado a construção do setor oncológico do Hospital Evangélico de Vila Velha e para ajudar o Asilo dos Idosos, Instituto Vida e Hospital São Camilo de Aracruz.
Na edição da Grande Vitória, foi servida a maior paella do Brasil, arroz de carreteiro, churrasco de novilha, churrasco vegano, pastel com caldo de cana, massas  e café colonial, além de show com o Jota Quest.  O leilão de gado foi comandado voluntariamente por Zezinho Boechat e Rubens Vieira. O evento já acontece em Jacupemba, Aracruz, desde 2015, com o objetivo de arrecadar recursos para instituições de saúde e amparo social. 
Renato Casagrande e Etore Cavallieri
O governador Renato Casagrande e o empresário Etore Cavallieri Crédito: Max Balarini
Voluntários envolvidos na preparação da maior paella do Brasil
Voluntários ajudaram a preparar a maior paella do Brasil Crédito: Max Balarini
Nanayana Cavallieri, Wilson Sideral, Ana Paula Cavalieri e Lorena Gomes ( Voluntárias do evento)
Nanayana Cavallieri, o cantor Wilson Sideral, Ana Paula Cavalieri e Lorena Gomes Crédito: Max Balarini
Cantor Wilson Sideral entre Jacira e Rodrigo Seidel ( Presidente do Hospital Evangélico)
O cantor Wilson Sideral entre Jacira e Rodrigo Seidel (presidente do Hospital Evangélico) Crédito: Max Balarini
Ana e Etore Cavallieri, Luzia Toledo e Doutor Hércules
Ana e Etore Cavallieri, Luzia Toledo e Doutor Hércules Crédito: Divulgação

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