Leilão Solidário da Associação Vidas terá Michel Teló no Norte do ES

Foi sucesso a primeira edição edição da Grande Vitória do Leilão Solidário, capitaneado pela Associação Vidas, presidida pelo empresário Etore Cavallieri, neste sábado (04), no Fazenda Camping, em Vila Velha. Cerca de 4 mil pessoas prestigiaram a tarde de solidariedade, que contou com a ajuda de 600 voluntários. A próxima edição do evento será no Norte do ES, dia d6 de agosto em Barra de São Francisco, com show do cantor Michel Teló.
Todo resultado do evento de Vila Velha, ainda não divulgado, será destinado a construção do setor oncológico do Hospital Evangélico de Vila Velha e para ajudar o Asilo dos Idosos, Instituto Vida e Hospital São Camilo de Aracruz.
Na edição da Grande Vitória, foi servida a maior paella do Brasil
, arroz de carreteiro, churrasco de novilha, churrasco vegano, pastel com caldo de cana, massas e café colonial, além de show com o Jota Quest.
O leilão de gado foi comandado voluntariamente por Zezinho Boechat e Rubens Vieira. O evento já acontece em Jacupemba, Aracruz, desde 2015, com o objetivo de arrecadar recursos para instituições de saúde e amparo social.