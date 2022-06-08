Leilão Solidário da Associação Vidas terá Michel Teló no Norte do ES

Foi sucesso a primeira edição edição da Grande Vitória do Leilão Solidário, capitaneado pela Associação Vidas, presidida pelo empresário Etore Cavallieri, neste sábado (04), no Fazenda Camping, em Vila Velha. Cerca de 4 mil pessoas prestigiaram a tarde de solidariedade, que contou com a ajuda de 600 voluntários. A próxima edição do evento será no Norte do ES, dia d6 de agosto em Barra de São Francisco, com show do cantor Michel Teló.