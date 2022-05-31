1° Leilão Solidário na Grande Vitória terá show de Jota Quest

O 1º Leilão Solidário da Grande Vitória será realizado no dia 4 de junho, na Fazenda Camping Barra do Jucu, em Vila Velha, a partir das 11 horas. Crédito: Associação Vidas/Divulgação

Cidadania é também fortalecer a solidariedade em prol da vida. Ser reconhecida por incentivar a sociedade a se movimentar a favor dessa causa é uma das missões da Associação Vidas. Por isso, a Instituição promoverá o 1º Leilão Solidário da Grande Vitória, com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital Evangélico de Vila Velha, Asilo dos Idosos de Vitória, Instituto Vida (Casalar) e Hospital São Camilo de Aracruz. O evento será realizado no dia 4 de junho, na Fazenda Camping Barra do Jucu, em Vila Velha, a partir das 11 horas.

De acordo com Aderbauer Pedroni, um dos conselheiros da Associação, esse é o primeiro leilão na Grande Vitória, já foram realizados outros seis na região Norte do Estado. Segundo ele, o evento é organizado pelo esforço e união de aproximadamente 600 voluntários, com um propósito bem definido: salvar e fazer a diferença na vida de outras centenas de pessoas.

“Sempre pensamos em como definir esse trabalho e eu sempre digo que é um voluntariado com resultado. Estou há alguns anos na Associação e a motivação só aumenta. Vale a pena participar. Conseguimos ver que o nosso voluntariado faz a diferença”, destaca Aderbauer Pedroni.

SHOW COM JOTA QUEST

Unindo alta gastronomia e muita música boa, o valor do convite é R$ 1.500 para até duas pessoas. O melhor é que está tudo incluso, ou seja, os convidados podem experimentar uma das maiores paella do Brasil, arroz de carreteiro, churrasco de novilha ou vegano, pastel com caldo de cana, massas, café colonial e diversas bebidas. Além de curtir os shows de Marcelo Ribeiro, Rener Nogueira e Jota Quest.

Espaço Kids em uma das edições do Leilão Solidário realizado em Aracuz Crédito: Associação Vidas/Divulgação

A programação destinada para família e amigos conta com um Espaço Kids, com cuidadoras para as crianças (4 a 10 anos), um Espaço da Mulher (maquiagem) e estacionamento (com segurança durante todo o evento), inclusos na entrada.

Serão leiloados gado nobre e artigos diversos tais como joias, queijos finos e vinhos. Todo o valor arrecadado será convertido para as Instituições citadas no início da matéria. O convite pode ser parcelado em até seis vezes no cartão de crédito ou pago via PIX.

“A Associação Vidas tem como fundamentos a gratidão a Deus e o amor ao próximo. Foi fundada em 2015 e, desde então, somos uma instituição privada sem fins econômicos. Por meio da realização de eventos e ações, conseguimos reverter todos os recursos arrecadados para projetos de saúde e amparo social com o objetivo de fazer o bem”, finaliza Pedroni.

O evento é organizado pelo esforço e união de voluntários, com o propósito de fazer a diferença na vida de outras centenas de pessoas. Crédito: Associação Vidas/Divulgação

1º LEILÃO SOLIDÁRIO VITÓRIA E VILA VELHA

Quando? 4 de junho Que horas? 11 horas Onde? Fazenda Camping Barra do Jucu, em Vila Velha O que vai ter? Estacionamento gratuito (com segurança durante todo o evento), espaço gastronômico, leilão, área kids, shows com Marcelo Ribeiro, Rener Nogueira e Jota Quest. Quais os prêmios? Fiat Mobi, Fiat Argo, Hyundai HB20, Chevrolet Onix e Toyota Hilux. Qual o valor? R$ 1.500 para duas pessoas (em até 6 vezes no cartão de crédito ou PIX) Onde comprar? Vitória (Santa Lúcia Drogarias, Victoria Grill, Balthazar e Fucape Business School), Vila Velha (Ilha do Carangueijo), Aracruz (Supermercado Oriundi e Associação Vidas) e Linhares (Supermercado Oriundi). Informações (27) 99583-2656

CONFIRA COMO FOI A REALIZAÇÃO DO 6º LEILÃO SOLIDÁRIO EM JACUPEMBA