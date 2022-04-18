Sérgio Hondjakoff sobre internação por alcoolismo: "Fiquei envergonhado"

O ator Sérgio Hondjakoff revelou que negou estar internado em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em álcool: "Eu fiquei envergonhado com tudo aquilo que estava acontecendo, aquela exposição toda".

Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record TV, Sérgio contou que pretende voltar a investir no trabalho de artista.

Em entrevista, ator Sérgio Hondjakoff revelou que ficou internado em clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo Crédito: Reprodução

Conhecido por seu papel de Cabeção na novela "Malhação", da TV Globo, o ator ficou internado por dois meses em uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo. O local foi fechado pelo Ministério Público após denúncias de pacientes que sofriam maus-tratos e eram mantidos em cárcere privado.

Sérgio, no entanto, afirmou que "não viu maldade ou irregularidade" durante o tempo que passou na instituição. Ainda sobre ter negado a internação, ele disse: "Queria preservar o meu filho. Só minha mãe, meu pai e a mãe do meu filho sabiam".