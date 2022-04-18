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Amor no ar

Eslovênia assiste missa de Páscoa junto com Lucas e a sogra, Evandra Bissoli

O casal está passando uma temporada em São Paulo para cumprir uma série de compromissos profissionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:28

Eslovênia e Lucas na Festa da Líder Jade no BBB 22
Eslovênia e Lucas na Festa da Líder Jade no BBB 22 Crédito: FeedBBB/Globo
Parece que o amor está realmente no ar. Após deixarem o Big Brother Brasil 22, Eslovênia e Lucas Bissoli estão vivendo dias de muito carinho e romance fora do game. Neste domingo (17), a ex-sister publicou uma foto nas redes sociais junto com o capixaba e a mãe dele, Evandra Bissoli, em uma missa de Páscoa.
Eslô, Lucas e Evandra Bissoli na missa de Páscoa
Eslô, Lucas e Evandra Bissoli na missa de Páscoa Crédito: Reprodução/Instagram/@eslomarques
Os pombinhos estão passando uma temporada em São Paulo para cumprir uma série de compromissos profissionais. Mesmo com a agenda cheia, o casal aproveita os momentos de folga para ficar juntos e curtir ao máximo o namoro. Inclusive, a ex-miss Pernambuco escreveu que o estudante de medicina teria sido seu maior prêmio no programa.
Em uma rápida passagem pelo Espírito Santo após deixar o reality, Lucas já havia expressado a ansiedade em encontrar Eslovênia. Na ocasião, o capixaba contou que iria trocar as alianças “provisórias” do casal por uma oficial que ganhou dos fãs. “Logo que a Eslô saiu do programa, eu mostrei a nossa aliança que, inclusive, vamos substituir por uma que nós ganhamos dos fãs”, disse na época. E ele cumpriu, os dois já estão exibindo os novos anéis espalhando muito amor por aí.

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