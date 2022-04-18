Eslovênia assiste missa de Páscoa junto com Lucas e a sogra, Evandra Bissoli

Parece que o amor está realmente no ar. Após deixarem o Big Brother Brasil 22, Eslovênia e Lucas Bissoli estão vivendo dias de muito carinho e romance fora do game. Neste domingo (17), a ex-sister publicou uma foto nas redes sociais junto com o capixaba e a mãe dele, Evandra Bissoli, em uma missa de Páscoa.

Os pombinhos estão passando uma temporada em São Paulo para cumprir uma série de compromissos profissionais. Mesmo com a agenda cheia, o casal aproveita os momentos de folga para ficar juntos e curtir ao máximo o namoro. Inclusive, a ex-miss Pernambuco escreveu que o estudante de medicina teria sido seu maior prêmio no programa.