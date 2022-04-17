Rodrigo Mussi é extubado, volta a falar, mas se lembra pouco do BBB

Apesar da melhora, ele se lembra pouco de ter participado do reality global e não tem memória ainda do jogo que assistiu entre São Paulo e Palmeiras hora antes de viver essa tragédia no trânsito. As informações são do UOL.

O segundo eliminado do BIg Brother Brasil 2022, Rodrigo estava num carro de aplicativo quando o veículo bateu em um caminhão, no dia 31 de março. Sem cinto de segurança, o gerente comercial foi lançado do banco de trás para a parte da frente. Ele teve traumatismo craniano, além de várias escoriações.

O ex-BBB Rodrigo Mussi ficou gravemente ferido após acidente de trânsito Crédito: TV Globo

Diante da gravidade, ele só foi extubado neste domingo, após uma semana de tentativas. O procedimento consiste na retirada de um tubo de oxigênio que ajuda o paciente a respirar durante grave problema de saúde.

Segundo o site Splash , do UOL, nas primeiras tentativas de extubação, Rodrigo não conseguiu respirar, teve edema de glote causado pelo tubo. Para evitar falência respiratória e piora do quadro, ele se manteve intubado por mais alguns dias, até ter uma recuperação mais favorável ao procedimento.

Rodrigo deve sair da UTI em dois ou três dias, de acordo com o irmão do rapaz. O ex-BBB já está de pé e dando os primeiros passos com ajuda de enfermeiros.

"Ele está falando com certa dificuldade e em breve terá alta da UTI. O Rodrigo renasceu", postou Diogo, no Instagram.