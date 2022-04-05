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Diminuição da sedação

Rodrigo Mussi fará nova cirurgia na perna e abre um dos olhos

O ex-BBB segue agitado e se mexendo bastante por causa da diminuição da sedação. Segundo o irmão Diogo, ele passará por uma nova cirurgia para colocar uma haste na perna direita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:33

Rodrigo Mussi, do BBB 22
A família de Rodrigo afirma que ele abriu um dos olhos, balançou a cabeça e depois voltou a dormir Crédito: João Cotta | Globo
O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, segue agitado e se mexendo bastante por causa da diminuição da sedação. Segundo o irmão Diogo, na próxima quinta-feira (7) ele passará por uma nova cirurgia para colocar uma haste na perna direita.
"O monitor da cabeça foi retirado, o que é excelente. O despertar tem que ser controlado, o que os médicos estão fazendo e muito bem. Na quinta-feira será realizada a cirurgia para remoção da 'gaiola'. Vamos continuar nessa corrente positiva, faz toda a diferença. Ele vai acordar em breve", disse ele.
Em outro boletim, a família de Rodrigo afirma que ele abriu um dos olhos, balançou a cabeça e depois voltou a dormir. "Está reagindo e com sede de viver".

FALSO MÉDICO

Se por um lado o irmão segue confiante na recuperação de Rodrigo, por outro ele tem de lidar com coisas que atrapalham o dia a dia. O advogado afirmou nesta terça-feira (5) em suas redes sociais que quase caiu no golpe de um falso médico que fingia ser responsável pelo atendimento de seu irmão. Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas desde a última quinta (31), após sofrer um acidente de carro na capital paulista.
"Tentaram se passar por um médico do Hospital das Clínicas (HC) agora. Me pediu R$ 7.000 para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no HC. O pior é se passar por um médico do HC, dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a polícia", afirmou Diogo.
O advogado tem concentrado as informações oficiais sobre o estado de saúde do irmão desde o acidente, ocorrido quando ele estava no banco de trás de um carro por aplicativo. Apenas Rodrigo teve ferimentos, sofrendo traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo. Ele chegou a passar por duas cirurgias e continua em estado grave.
A Polícia Civil afirmou na segunda-feira (4) que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento nesta terça, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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