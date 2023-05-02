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Recuperação

Sérgio Hondjakoff detalha rotina em reabilitação e revela arrependimento

Ao programa Fofocalizando, o Cabeção de Malhação compartilhou o que tem aprendido durante sua 12ª internação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 14:10

O ator Sérgio Hondjakoff participa do
O ator Sérgio Hondjakoff participa do "Desafio do Faustão", que é descer de rapel as Cataratas do Iguaçu, em 2006 Crédito: Cristian Rizzi/Folhapress
O eterno Cabeção da novela Malhação (2000 - 2005), da TV Globo, Sérgio Hondjakoff concedeu uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, para falar sobre sua 12ª internação em uma clínica de reabilitação. No bate-papo, exibido nesta segunda (1º), o ator contou sua rotina no espaço e admitiu ter se arrependido de usar drogas. “Não tem um dia que eu não me arrependa", disse. 
Conforme contou ao programa, um ponto importante para a sua recuperação tem sido a fé. Segundo ele, a rotina na clínica inclui acordar às 7h da manhã, tomar café e ter um momento voltado à espiritualidade.
Analisando os momentos de sua internação, Hondjakoff ainda diz ter voltado no passado, aprendido com os próprios erros e tido momentos de reflexões profundas. Para ele, a dependência química o fez perder oportunidades de ouro. O ator, porém, ainda tem esperanças de se recuperar e voltar à TV.

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