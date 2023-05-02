Sérgio Hondjakoff detalha rotina em reabilitação e revela arrependimento

O ator Sérgio Hondjakoff participa do "Desafio do Faustão", que é descer de rapel as Cataratas do Iguaçu, em 2006 Crédito: Cristian Rizzi/Folhapress

O eterno Cabeção da novela Malhação (2000 - 2005), da TV Globo, Sérgio Hondjakoff concedeu uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, para falar sobre sua 12ª internação em uma clínica de reabilitação. No bate-papo, exibido nesta segunda (1º), o ator contou sua rotina no espaço e admitiu ter se arrependido de usar drogas. “Não tem um dia que eu não me arrependa", disse.

Conforme contou ao programa, um ponto importante para a sua recuperação tem sido a fé. Segundo ele, a rotina na clínica inclui acordar às 7h da manhã, tomar café e ter um momento voltado à espiritualidade.