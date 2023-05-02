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Primeira em 15 anos

Roteiristas de cinema e televisão de Hollywood anunciam greve

Os roteiristas protestam contra salários e condições de trabalho considerados inadequados. As negociações envolvem gigantes do entretenimento como Netflix, Amazon e Disney
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 09:05

A icônica placa de Hollywood fica em uma colina no bairro de Los Angeles, California
FILE PHOTO: The iconic Hollywood sign is shown on a hillside above a neighborhood in Los Angeles California, U.S., February 1, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo ORG XMIT: FW1 Crédito: Reuters/Folhapress
Os roteiristas de cinema e televisão de Hollywood anunciaram uma greve a partir desta terça-feira, dia 2. A medida foi adotada após as negociações com os estúdios e plataformas de streaming para salários e condições de trabalho melhores não terem resultado em acordo satisfatório para a categoria.
A greve significa que os programas noturnos de entrevistas podem ser paralisados de maneira imediata. As séries de TV e os filmes programados para estrear no fim do ano e nos meses posteriores podem sofrer grandes atrasos.
Desta vez, os roteiristas exigem salários mais altos e uma participação maior nos lucros do streaming, isto é, na distribuição de conteúdo por demanda através da internet.
Os roteiristas dizem que está difícil ganhar a vida com seu trabalho, com salários defasados ou mesmo em queda devido à inflação, enquanto seus empregadores obtêm lucros e aumentam os salários de seus executivos.
O sindicato Writers Guild of America (WGA) acredita que nunca registrou tantos roteiristas trabalhando pelo salário mínimo fixado pelos sindicatos, enquanto as emissoras de televisão contratam menos pessoas para escrever séries cada vez mais curtas.
O anúncio foi feito pelo sindicato, que representa 11.500 roteiristas. No Twitter, o sindicato afirmou que os membros do conselho votaram unanimemente pela greve. Conforme o órgão, os piquetes começarão na tarde desta terça.
As negociações duraram seis semanas e envolveram gigantes do entretenimento, como Netflix, Amazon, Apple, Disney, NBC Universal, Paramount, Sony e Warner Bros.
O Comitê de Negociação do WGA disse que iniciou o processo com a intenção de chegar a um acordo justo, mas as respostas dos estúdios foram consideradas "totalmente insuficientes" pelos roteiristas, dadas as condições precárias de trabalho que eles enfrentam.
Esta será a primeira greve do setor em 15 anos, tendo a última durado 100 dias, o que resultou em um prejuízo de US$ 2,1 bilhões à economia da Califórnia e impactou a produção de filmes e programas de TV.
A Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa os estúdios, streamers e produtoras de Hollywood em negociações, destacou que a prioridade é "a saúde e a estabilidade a longo prazo da indústria" e estão empenhados em chegar a "um acordo justo e razoável".
Conforme a Associated Press, os programas de entrevistas noturnos, que contam com a escrita de comédia baseada em eventos do cotidiano, podem ser os primeiros afetados com a greve dos roteiristas.
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, da NBC, e Jimmy Kimmel Live! estão previstos para exibir novos episódios na próxima semana, mas seriam substituídos por reprises se houver uma paralisação do trabalho.
Posteriormente, as telenovelas exibidas durante a manhã e a tarde nos Estados Unidos provavelmente deverão ser afetadas. Isso ocorre porque os episódios são gravados logo após serem escritos. 

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