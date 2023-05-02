Fã invade palco e assusta Joelma em show no Acre; veja o vídeo

A cantora Joelma tomou um baita susto durante uma apresentação da turnê 'Isso é Calypso', em Rio Branco, no Acre, na noite da última segunda (1º). Na ocasião, um fã invadiu o palco e abraçou a artista, de surpresa. Os seguranças logo afastaram o jovem.
No vídeo que viralizou na internet, é possível ver quando um fã entra correndo no palco, abraçando Joelma e a levantando para cima. Assim que os seguranças o afastam, ele continua pulando, animado. Tanto a cantora quanto os bailarinos ficaram desconcertados com a situação.
Após se acalmar, Joelma dá um abraço no fã. Confira o vídeo que tem circulado nas redes: