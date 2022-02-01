Conheça 5 formas de preparar tomate além da salada e do molho

Considerado um dos ingredientes mais versáteis da culinária, o tomate está sempre presente nas refeições diárias, seja incrementando uma salada ou dando cor e sabor ao prato principal. Além de ser delicioso, o tomate tem propriedades benéficas para o funcionamento do organismo.
Rico em antioxidantes, vitaminas e minerais importantes, ele ajuda a reduzir níveis de açúcar no sangue, além de melhorar o aspecto da pele e até auxiliar na saúde dos ossos devido à presença de vitamina K e de cálcio. Erroneamente classificado como legume, o tomate é na verdade um fruto, embora não tenha sabor doce.
“O tomate não é salgado, azedo ou amargo, mas sim um alimento umami. Quanto mais maduro, maior a concentração de umami em suas propriedades”, explica a chef e nutricionista Lisiane Miura, do Comitê Umami, referindo-se ao quinto gosto básico do paladar humano, descoberto em 1908 pelo cientista japonês Kikunae Ikeda.
Se você quer variar o cardápio aproveitando toda a versatilidade do alimento, confira abaixo cinco preparações fáceis com tomate sugeridas por Lisiane.
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TOMATE RECHEADO
“Um diferencial do tomate é que ele combina com os mais diversos alimentos, podendo ser recheado com ricota, carne ou ovo. Para deixar o prato rico em umami, vale preparar uma farofa de pão e parmesão para o recheio. Para isso, misture em uma tigela pão de forma esmigalhado, parmesão ralado e salsa picada. Regue com azeite para que a farofa fique bem úmida e recheie o tomate sem o miolo e temperado com uma pitada de sal. Feito isso, leve ao forno por 25 minutos para o tomate ficar levemente macio e o recheio dourar na superfície”, sugere Lisiane.
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SOPA DE TOMATE
“A sopa de tomate, além de deliciosa por si só, permite misturar diferentes sabores, texturas e aromas, deixando-a ainda mais agradável e gostosa”, afirma a nutricionista. “Uma sugestão é salpicar queijo parmesão ralado, acrescentar algumas folhinhas de manjericão para dar um sabor extra e complementar com torradinhas."
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GASPACHO
Para os dias quentes, uma ótima sugestão é o gaspacho, que é uma sopa fria de origem espanhola preparada com tomates bem maduros, pepino, pimentão, alho, pão amanhecido, vinagre de vinho tinto e azeite de oliva. Todos os ingredientes devem ser batidos no liquidificador até formar um creme aveludado. O ideal é servir o gaspacho bem gelado e acompanhado de croûtons e legumes picados, como pepino, pimentão e tomate.
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TOMATE ASSADO
Tomates confit podem servir como entrada, acompanhados de torradas, ou mesmo como complemento em uma refeição. O método de “confitar” significa cozinhar o alimento no forno com alguma gordura (azeite, por exemplo), até ficar bem macio. O tomate Holandês, vendido em rama, é ideal para essa preparação, mas você também pode usar o tomate italiano ou do tipo Débora. O importante é que estejam bem maduros. “Aproveite e acrescente um pouco de alecrim fresco e dentes de alho inteiros. Outra sugestão é preparar bruschettas”, sugere a chef.
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PATÊ DE TOMATE
“O patê de tomate é simples e possui um gosto suave e delicado. Para prepará-lo, basta colocar a mistura com azeite, cebola e tomate, sem pele e sem sementes, em fogo médio, e depois bater no liquidificador até virar uma pasta. Acrescente o pão de forma sem casca e esfarelado, e misture bem. Tempere a gosto”, ensina Lisiane.
Com informações da assessoria de imprensa do Comitê Umami.