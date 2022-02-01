Conheça 5 formas de preparar tomate além da salada e do molho

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TOMATE RECHEADO

“Um diferencial do tomate é que ele combina com os mais diversos alimentos, podendo ser recheado com ricota, carne ou ovo. Para deixar o prato rico em umami, vale preparar uma farofa de pão e parmesão para o recheio. Para isso, misture em uma tigela pão de forma esmigalhado, parmesão ralado e salsa picada. Regue com azeite para que a farofa fique bem úmida e recheie o tomate sem o miolo e temperado com uma pitada de sal. Feito isso, leve ao forno por 25 minutos para o tomate ficar levemente macio e o recheio dourar na superfície”, sugere Lisiane.

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SOPA DE TOMATE

“A sopa de tomate, além de deliciosa por si só, permite misturar diferentes sabores, texturas e aromas, deixando-a ainda mais agradável e gostosa”, afirma a nutricionista. “Uma sugestão é salpicar queijo parmesão ralado, acrescentar algumas folhinhas de manjericão para dar um sabor extra e complementar com torradinhas."

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GASPACHO

Para os dias quentes, uma ótima sugestão é o gaspacho, que é uma sopa fria de origem espanhola preparada com tomates bem maduros, pepino, pimentão, alho, pão amanhecido, vinagre de vinho tinto e azeite de oliva. Todos os ingredientes devem ser batidos no liquidificador até formar um creme aveludado. O ideal é servir o gaspacho bem gelado e acompanhado de croûtons e legumes picados, como pepino, pimentão e tomate.

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TOMATE ASSADO

Tomates confit podem servir como entrada, acompanhados de torradas, ou mesmo como complemento em uma refeição. O método de “confitar” significa cozinhar o alimento no forno com alguma gordura (azeite, por exemplo), até ficar bem macio. O tomate Holandês, vendido em rama, é ideal para essa preparação, mas você também pode usar o tomate italiano ou do tipo Débora. O importante é que estejam bem maduros. “Aproveite e acrescente um pouco de alecrim fresco e dentes de alho inteiros. Outra sugestão é preparar bruschettas”, sugere a chef.

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PATÊ DE TOMATE