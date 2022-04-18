Veja como fazer arroz de tomate com ricota de macadâmia

Molho de tomate: asse os ingredientes a 160ºC por aproximadamente 1 hora. Bata no liquidificador e peneire. Reserve.

Ricota de macadâmia: hidrate as macadâmias com água, cubra e reserve na geladeira até o dia seguinte, trocando a água uma vez.

Acerte sal e pimenta e guarde na geladeira por duas horas antes de usar.