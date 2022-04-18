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Veja como fazer arroz de tomate com ricota de macadâmia

Receita da chef Nayara Soares é ideal para o público vegano, e mesmo que você não seja adepto desse tipo de alimentação, vale a pena testar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 16:49

Arroz e tomate estão muito presentes em nosso dia a dia, e juntos servem de base para receitas irresistíveis ao redor do mundo. Selecionamos uma que não contém proteína animal para mostrar o preparo, passo a passo.
É o arroz de tomate com ricota de macadâmia da chef Nayara Soares, do restaurante Ubud Cafe, em Vitória. O prato segue a linha plant based, e é ideal para o público vegano - e mesmo que você não seja, vale a pena testar! 

ARROZ DE TOMATE COM RICOTA DE MACADÂMIA

Arroz de tomate com ricota de macadâmia
Arroz de tomate com ricota de macadâmia: vegano e suculento Crédito: Raphael Teixeira
INGREDIENTES 
  • 500g de arroz branco cozido (deixe um pouco mais al dente)
  • Para o molho de tomate:
  • 1 kg de tomate
  • 2 galhos de tomilho
  • 1 galho de alecrim
  • 4 dentes de alho
  • 1/2 xícara de azeite
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher (sopa) rasa de sal
  • Para a ricota de macadâmia:
  • 100g de macadâmia (hidrate na véspera)
  • 50ml de água
  • 50ml limão siciliano
  • 50ml azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Para o tomate confit:
  • 1 caixa de tomate coquetel ou cereja
  • 1/2 xicara azeite
  • Ervas (tomilho, alecrim)
  • 2 dentes de alho
  • 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Molho de tomate: asse os ingredientes a 160ºC por aproximadamente 1 hora. Bata no liquidificador e peneire. Reserve.
  2. Ricota de macadâmia: hidrate as macadâmias com água, cubra e reserve na geladeira até o dia seguinte, trocando a água uma vez. Descarte a água, lave e bata as macadâmias no liquidificador com o restante dos ingredientes. Acerte sal e pimenta e guarde na geladeira por duas horas antes de usar.
  3. Tomate confit: leve os ingredientes ao forno a 160° C por aproximadamente 15 minutos. Os tomates precisam cozinhar, mas apenas o suficiente para não desmancharem. Reserve.
  4. Arroz de tomate: aqueça uma panela pequena com azeite de urucum ou azeite + 1 colher (chá) de colorau. 
  5. Adicione duas colheres (sopa) de cebola picada (use uma pequena), 1 colher (chá) de alho picado e 1 colher (chá) de páprica picante. 
  6. Refogue tudo rapidamente e acrescente 200ml do molho de tomate, deixe ferver e adicione 500g de arroz branco cozido. 
  7. Se necessário, adicione mais molho ou um pouquinho de água, para obter um arroz cremoso.
  8. Para finalizar, monte o prato seguindo esta ordem: arroz de tomate, tomate confit, manjericão, ricota de macadâmia e, por último, raspas de limão.

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