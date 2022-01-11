Receita prática: arroz de forno fica pronto em 30 minutos

Tá com arroz sobrando na geladeira? Essa é uma boa deixa para caprichar em novas receitas, como bolinho de arroz, mas se a ideia é preparar algo rápido, prático, que não suja a cozinha e de quebra ainda rende comida para um batalhão, aqui vai a solução: arroz de forno. Cremoso por dentro e coberto com aquela camada irresistível de queijo douradinho, ele vai salvar o seu almoço. Quer ver só?
ARROZ DE FORNO
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 3 xícaras (chá) de arroz branco cozido
- 150g de presunto cortado em cubos
- 100g de seleta de legumes
- 1 lata de molho de tomate pronto
- 1 lata de creme de leite
- 200g de muçarela ralada
- 1 colher (café) de sal
- 1 colher (café) de pimenta-do-reino
- 2 colheres (sopa) de cheiro verde
MODO DE PREPARO:
- Em uma vasilha, misture o arroz, o presunto e a seleta de legumes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro verde.
- Em outra tigela, misture o molho de tomate e o creme de leite. Tempere também com uma pitada de sal e pimenta-do-reino.
- Em uma forma média, intercale camadas de arroz, molho e queijo, finalizando com o queijo.
- Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 15 minutos ou até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.
Fonte: Água Doce.