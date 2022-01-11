É pá pum!

Receita prática: arroz de forno fica pronto em 30 minutos

Tem arroz sobrando na geladeira? Então, aproveite para transformar o acompanhamento em um prato que satisfaz toda a família
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 02:00

Arroz de forno
Prepare a receita com arroz pré-cozido Crédito: Água Doce/Divulgação
Tá com arroz sobrando na geladeira? Essa é uma boa deixa para caprichar em novas receitas, como bolinho de arroz, mas se a ideia é preparar algo rápido, prático, que não suja a cozinha e de quebra ainda rende comida para um batalhão, aqui vai a solução: arroz de forno. Cremoso por dentro e coberto com aquela camada irresistível de queijo douradinho, ele vai salvar o seu almoço. Quer ver só?  

ARROZ DE FORNO 

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 3 xícaras (chá) de arroz branco cozido
  • 150g de presunto cortado em cubos
  • 100g de seleta de legumes
  • 1 lata de molho de tomate pronto
  • 1 lata de creme de leite
  • 200g de muçarela ralada
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 colher (café) de pimenta-do-reino
  • 2 colheres (sopa) de cheiro verde
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma vasilha, misture o arroz, o presunto e a seleta de legumes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro verde. 
  2. Em outra tigela, misture o molho de tomate e o creme de leite. Tempere também com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. 
  3. Em uma forma média, intercale camadas de arroz, molho e queijo, finalizando com o queijo. 
  4. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 15 minutos ou até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

