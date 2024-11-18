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Inclusão

6 receitas da culinária mineira sem glúten

Aprenda a preparar pratos típicos deliciosos para comer sem restrições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 19:44

Sequilhos (Imagem: Alexandre Camilo Bonato | Shutterstock)
Sequilhos Crédito: Alexandre Camilo Bonato | Shutterstock
A culinária mineira é conhecida por seus sabores irresistíveis e diversificados. Nesse sentido, quem já visitou o estado, sabe bem que não dá para reunir os familiares e amigos sem ter uma mesa farta com as comidas típicas da região, afinal, se tem uma coisa que os mineiros gostam é de apreciar uma deliciosa refeição na companhia de pessoas queridas.
No entanto, apesar de as comidas tradicionais do estado serem feitas com ingredientes simples e fáceis de encontrar, a maioria delas contém glúten. Mas a boa notícia é que elas podem ser adaptadas para todos aproveitarem o melhor da comida mineira. 
Por isso, confira seis receitas típicas da culinária mineira sem glúten para você experimentar!

Sequilho

Ingredientes:

  • 500 g de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 395 g de leite condensado
  • Manteiga para untar
  • Amido de milho para polvilhar

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o amido de milho, a manteiga, o sal, os ovos, o fermento químico e o leite condensado e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com amido de milho, disponha a massa sobre ela e sove bem. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha, achate com as mãos e finalize pressionando a superfície com um garfo.
Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com amido de milho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de fubá
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 8 colheres de chá de goiabada cortada em cubos
  • Óleo de coco para untar
  • Fubá para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e o óleo de coco e mexa até obter uma textura cremosa. Acrescente as farinhas e a água e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e polvilhe com o fubá, despeje a massa e distribua os cubos de goiabada sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida. 

Tutu de feijão

Ingredientes:

  • 2 xícaras de feijão cozido com o caldo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 100 g de bacon cortado em cubos
  • 100 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo:

Bata o feijão no liquidificador com o caldo até formar um creme homogêneo. Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo baixo e doure o bacon até soltar a gordura. Adicione a linguiça e frite até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o feijão batido ao refogado e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, mexendo sempre para evitar grumos, até obter a consistência desejada. Volte o bacon e a linguiça para a panela, misture bem e cozinhe por mais 2-3 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
Pão de queijo (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)
Pão de queijo Crédito: rocharibeiro | Shutterstock

Pão de queijo

Ingredientes:

  • 250 g de polvilho azedo
  • 300 g de requeijão
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa e sove bem. Deixe descansar por 10 minutos.
Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Farofa com linguiça calabresa

Ingredientes:

  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 1/2 cebola descascada e cortada em fatias
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca em flocos
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de azeite
  • 3 ovos
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os ovos e a linguiça calabresa e frite bem. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe até a farofa ficar levemente dourada. Tempere com sal, regue com o azeite e misture bem. Finalize polvilhando com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Bolinho de mandioca

Ingredientes:

  • 500 g de mandioca cozida e amassada
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de mandioca
  • Sal a gosto
  • Óleo para fritar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a mandioca amassada com o queijo, o ovo, a farinha de mandioca e o sal. Mexa até obter uma massa uniforme e fácil de modelar. Se necessário, ajuste a consistência com mais farinha. Com as mãos levemente untadas com manteiga, faça bolinhas ou molde no formato que preferir.
Aqueça o óleo, em fogo médio, em uma panela funda. Frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.

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