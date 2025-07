Residência artística

Arte e natureza: Mosteiro Zen de Ibiraçu recebe residência artística até 2026

Programa artístico em meio à Mata Atlântica capixaba reúne nomes de diferentes estados para imersões criativas

Entre monges, mata nativa e trilhas de contemplação, sete artistas brasileiros darão vida ao novo ciclo de residências artísticas do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu. A iniciativa, que acontece entre agosto de 2025 e março de 2026, promove encontros entre arte contemporânea e espiritualidade, oferecendo aos artistas um tempo de imersão criativa em um dos ambientes mais singulares do país.>

O programa, que conta com seis residências individuais e uma coletiva, é coordenado pela curadora Clara Sampaio e reúne artistas de diferentes linguagens e trajetórias. Estão entre os convidados nomes como os capixabas Luciano Feijão, Kika Carvalho e Polliana Dalla, além de artistas de outros estados como Karola Braga, Sheyla Ayo e Victor Gonçalves. >

As residências duram de 15 a 20 dias e incluem, além dos processos criativos, oficinas, conversas abertas e ativações culturais aos domingos, sempre gratuitas e voltadas ao público.>

A proposta parte do tema “Sonhar Floresta”, um chamado para repensar modos de existência e criação inspirados na diversidade e sabedoria da Mata Atlântica. A floresta, entendida como mestra silenciosa, serve de ponto de partida para investigações que atravessam questões ambientais, espirituais e poéticas.>

Para Clara Sampaio, a força do projeto está justamente na conjunção entre escuta, tempo e presença. “Acreditamos que a residência seja um espaço de ampliação do olhar, da escuta e da prática artística. É um tempo sem pressa, em que a criação pode nascer do silêncio e da convivência”, afirma a curadora.>