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  • Novo reality da Globo, 'Estrela da Casa' vai lançar música inédita feita por Marília Mendonça
Televisão

Novo reality da Globo, 'Estrela da Casa' vai lançar música inédita feita por Marília Mendonça

Informação foi dada por J.B de Oliveira, o Boninho, durante a coletiva de imprensa do programa nesta quinta (8)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 15:43

Ana Clara, apresentadora do 'Estrela da Casa'.
Ana Clara, apresentadora do 'Estrela da Casa'. Crédito: Fabio Rocha/Globo
Novo reality show que será lançado na próxima terça-feira pela Globo (13), o Estrela da Casa terá uma música inédita de Marília Mendonça que será lançada durante o programa.
O anúncio foi feito por J.B de Oliveira, o Boninho durante o evento de lançamento da atração nos Estúdios Globo nesta quinta (8). A canção é uma composta de uma das participantes selecionada pela produção do programa em parceria com a sertaneja, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2022.
A Globo anuncia os nomes que farão parte do reality ainda nesta quinta, durante o intervalo de suas novelas. "Uma das pessoas selecionadas pela equipe tinha uma parceria com a Marília Mendonça e vai usar", afirmou Boninho.
O Estrela da Casa já tem todos os seus patrocinadores fechados. São 13 ao todo: Mercado Pago, L'Oréal, Budweiser, Perdigão, Mercado Livre, EstrelaBet, Comfort, Dove, Brilhante, Hellmann's e Midea, Kwai e Ballantine's.
Cada um dos patrocinadores principais desembolsou R$ 45,9 milhões, o que somados, dá R$ 229,5 milhões. Contabilizando todas as vendas realizadas até aqui, a Globo tem garantidos R$ 308,7 milhões com o programa, o que já lhe rende lucro.
Estrela da Casa será apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima e a atração terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.

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