Deborah Secco reencontra Raquel Pacheco e dá início a 'Bruna Surfistinha 2'

'Bruna Surfistinha 2': Deborah Secco e Raquel Pacheco estão trabalhando juntas Crédito: Reprodução/Instagram

Deborah Secco reencontrou Raquel Pacheco, na quarta-feira (7), e confirmou o início dos trabalhos para "Bruna Surfistinha 2".

Atriz anunciou a continuação do filme, 13 anos após longa sobre vida da garota de programa levar dois milhões de brasileiros aos cinemas. Na coprodução e direção estará Marcus Baldini, que também assinou o primeiro longa, em 2011.

Deborah, também coprodutora do filme, define Bruna Surfistinha como um dos personagens mais importantes da sua vida. "Me fez ser uma pessoa completamente diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive. Ela tem muita história pra contar ainda, mas eu imaginei que não fosse acontecer."

"Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo? Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas", disse Deborah.