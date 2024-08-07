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Que situação

Criminoso se declara fã de Lilia Cabral após tentar dar golpe na atriz

A atriz foi vítima de uma tentativa de golpe em um aplicativo de mensagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 18:18

Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral)
Lilia Cabral foi vítima de uma tentativa de golpe em um aplicativo de mensagens Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo
Lilia Cabral foi vítima de uma tentativa de golpe em um aplicativo de mensagens. O que atriz não esperava era que o criminoso fizesse uma declaração após ser desmascarado. "Sou seu fã. Me envie um áudio", pediu o golpista.
A filha de Lilia, Giulia Bertolli foi quem mostrou a tentativa de golpe e brincou: "Quando você é filha de famosa e até o golpista é fã da sua mãe". No vídeo, postado nas redes sociais, a também atriz mostrou as mensagens em que o homem finge ser Giulia, e pede para que a mãe adicione seu novo número.
O criminoso escreveu no print compartilhado: "Boa tarde, mãe. Adiciona meu número novo, ok? Estou passando meus contatos pessoais para esse número."
Lilia Cabral rapidamente responde: "É golpe". Após descobrir que estava falando com a própria atriz, o criminoso se declara. "É você mesmo? Sou seu fã. Me envie um áudio", completa ele.
Nos comentários, usuários brincaram com a situação. Eles fizeram referências a personagens de Lilia: "Logo no Pereirão!", disse um internauta, relembrando o papel da artista como Griselda, em "Fina Estampa" (2011). "Se for mandar áudio, tem que ser encarnando a Marta!" comentou outro seguidor, relembrando a vilã de Páginas da Vida (2006).

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