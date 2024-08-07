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Festa

Como Preta Gil vai celebrar os 50 anos nesta quinta (8)

A cantora completa 50 anos nesta quinta-feira (8), e vai celebrar em grande estilo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 18:37

Preta Gil participa do Surubaum
Preta Gil completa 50 anos Crédito: Reprodução/Youtube
Preta Gil completa 50 anos nesta quinta-feira (8), e vai celebrar em grande estilo. O evento deve ter 700 convidados, e vai acontecer na Zona Portuária do Rio. Entre os chamados estão familiares, amigos "de todas as etapas da vida" e "gente nova". "Não são só amigos que ponho na lista. Coloco pessoas que também gosto e acho interessante. A partir das minhas festas também nascem amizades", contou Preta em entrevista ao jornal O Globo.
Ludmilla e Psirico estão entre as atrações. Preta também convidou os DJs Zé Pedro, Tamy Reis e Jude Paulla para comandar a pista.  "A princípio, começa às 9h e está programada para acabar às 5h, mas não temos horas para terminar, não".
Convidados bacanas, comidas, bebidas e músicas boas. Para a cantora, são esses itens que fazem seus eventos serem tão concorridos.
"Cheguei aos 50 com muita garra, com muita luta. Vivi muitos altos e baixo, não foi uma vida fake, foi vivida com tudo de bom e de ruim", disse a cantora.

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