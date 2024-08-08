Leonardo DiCaprio é queimado por água-viva em praia italiana

Deu ruim para Leonardo DiCaprio nessas férias. Enquanto mergulhava nas águas do mar Tirreno, na Itália, o ator sofreu uma queimadura de água-viva.
O astro, de 49 anos, estava em um iate na ilha de Sardenha, acompanhado da namorada, a modelo Vittoria Ceretti, e de amigos --entre eles Tobey Maguire, antigo intérprete do Homem-Aranha.
O site de paparazzi Backgrid flagrou o momento em que DiCaprio levanta a bermuda e checa a queimadura em sua perna. A namorada se mostra preocupada, mas o ator a tranquiliza com um sorriso.
Recentemente, Vittoria completou 26 anos e virou assunto na imprensa internacional, já que o ator costuma namorar mulheres de, no máximo, 25 anos. O casal está junto há cerca de um ano.