Famosos

Leonardo DiCaprio é queimado por água-viva em praia italiana

Ator e a namorada, Vittoria Ceretti, estão passando férias na Sardenha com amigos
Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 10:54

Crédito: Instagram/@backgrid_usa
Deu ruim para Leonardo DiCaprio nessas férias. Enquanto mergulhava nas águas do mar Tirreno, na Itália, o ator sofreu uma queimadura de água-viva.
O astro, de 49 anos, estava em um iate na ilha de Sardenha, acompanhado da namorada, a modelo Vittoria Ceretti, e de amigos --entre eles Tobey Maguire, antigo intérprete do Homem-Aranha.
O site de paparazzi Backgrid flagrou o momento em que DiCaprio levanta a bermuda e checa a queimadura em sua perna. A namorada se mostra preocupada, mas o ator a tranquiliza com um sorriso.
Recentemente, Vittoria completou 26 anos e virou assunto na imprensa internacional, já que o ator costuma namorar mulheres de, no máximo, 25 anos. O casal está junto há cerca de um ano.

Veja Também

Criminoso se declara fã de Lilia Cabral após tentar dar golpe na atriz

Como Preta Gil vai celebrar os 50 anos nesta quinta (8)

Estrela de 'Pantera Negra' morre ao ser internada em hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Leonardo Dicaprio
Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

