Estrela de 'Pantera Negra' morre ao ser internada em hospital

Connie Chiume, de 'Pantera Negra', morre aos 72 anos Crédito: Reprodução/Divulgação

Connie Chiume, que fez parte do elenco de 'Pantera Negra', faleceu aos 72 anos.

Um comunicado emitido pela família da atriz informou o falecimento. A sul-africana foi internada para um "procedimento médico" antes de sua morte, de acordo com o Newzroom.

A morte foi confirmada aos fãs na terça-feira (6). Além do sucesso da Marvel, Connie estrelou várias produções televisivas, como 'Rhythm City', 'Zone 14' e 'Gomora'.