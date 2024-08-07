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Estrela de 'Pantera Negra' morre ao ser internada em hospital

A sul-africana Connie Chiume faleceu aos 72 anos. Atriz foi internada para um "procedimento médico" antes de sua morte, de acordo com o Newzroom
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 11:08

Connie Chiume, de 'Pantera Negra', morre aos 72 anos
Connie Chiume, de 'Pantera Negra', morre aos 72 anos Crédito: Reprodução/Divulgação
Connie Chiume, que fez parte do elenco de 'Pantera Negra', faleceu aos 72 anos.
Um comunicado emitido pela família da atriz informou o falecimento. A sul-africana foi internada para um "procedimento médico" antes de sua morte, de acordo com o Newzroom.
A morte foi confirmada aos fãs na terça-feira (6). Além do sucesso da Marvel, Connie estrelou várias produções televisivas, como 'Rhythm City', 'Zone 14' e 'Gomora'.
A nota pede privacidade neste momento. "A Família Chiume lamenta informar sobre o falecimento da atriz aclamada e premiada internacionalmente Connie Chiume. Connie Chiume, 72, faleceu no Hospital Garden City hoje, 6 de agosto de 2024. A Família pede privacidade durante este período difícil. A família comunicará mais detalhes".

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