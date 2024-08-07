Estrela de 'Pantera Negra' morre ao ser internada em hospital

Connie Chiume, que fez parte do elenco de 'Pantera Negra', faleceu aos 72 anos.
Um comunicado emitido pela família da atriz informou o falecimento. A sul-africana foi internada para um "procedimento médico" antes de sua morte, de acordo com o Newzroom.
A morte foi confirmada aos fãs na terça-feira (6). Além do sucesso da Marvel, Connie estrelou várias produções televisivas, como 'Rhythm City', 'Zone 14' e 'Gomora'.
A nota pede privacidade neste momento. "A Família Chiume lamenta informar sobre o falecimento da atriz aclamada e premiada internacionalmente Connie Chiume. Connie Chiume, 72, faleceu no Hospital Garden City hoje, 6 de agosto de 2024. A Família pede privacidade durante este período difícil. A família comunicará mais detalhes".