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Filme

Jade Picon fará estreia no cinema como protagonista do filme 'Cinco Júlias'

Longa será adaptação de livro lançado em 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 11:03

Jade Picon caracterizada como Júlia do longa 'Cinco Júlias'
Jade Picon caracterizada como Júlia do longa 'Cinco Júlias' Crédito: Reprodução
A atriz Jade Picon, 22, que em 2022 estreou como atriz na novela "Travessia" (Globo), agora será protagonista no cinema.
Pelas redes sociais, a influenciadora mostrou detalhes da caracterização para o filme "Cinco Júlias", que deverá estrear em breve nos cinemas.
A trama do roteirista Matheus Souza é baseada no livro de mesmo nome lançado em 2020. Nele, cinco jovens com o nome Júlia têm seus maiores segredos revelados para todo o mundo. A obra também já foi enredo de teatro em 2016.
Além de Jade, estão no elenco nomes como Ananda, Nicolas Ahnert, Valentina Daniel, Sanny Feijó e Ayomi Domenica.

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