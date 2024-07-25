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Programa de TV

Como serão as provas do Estrela da Casa, novo reality show musical da Globo

Programa, que vai reunir diversos músicos, estreia no dia 13 de agosto e mistura o BBB a um show de talentos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 12:12

Ana Clara fala sobre a apresentação do novo programa
Ana Clara estará à frente do Estrela da Casa Crédito: Globo/Estevam Avellar
Estrela da Casa, o novo reality show da Globo que estreia no dia 13 de agosto e mistura o BBB a um show de talentos, revelou em primeira mão à Folha como vão funcionar as dinâmicas que colocarão à prova os participantes.
Na atração apresentada por Ana Clara Lima, músicos lutarão pela chance de começar a carreira na bonança. O vencedor vai ganhar, além do prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a gravadora Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil - além, é claro, da visibilidade de estar exposto ao Brasil.

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Várias dinâmicas são parecidas com as do Big Brother. Os participantes vão votar uns nos outros, o público também votará e, como o "anjo" do outro reality, vão existir formas de driblar a eliminação. "Estrela da Casa", no entanto, é um programa musical, e é com a voz que os concorrentes vão batalhar pela vitória.
Como já revelado, toda semana participantes disputam três títulos. O de Hitmaker é dado à pessoa que tiver o single mais ouvido às quartas-feiras, cada participante lançará uma faixa. A Estrela da Semana vai precisar absorver os conhecimentos ensinados por especialistas que visitarão o programa e ter o melhor desempenho numa prova aplicada nas quintas. Já o Dono Do Palco vai precisar vencer a prova do sábado, que promete testar todo tipo de habilidade que um músico precisa ter.
Na quinta-feira, é dia de Batalha. A Estrela da Semana vai indicar dois concorrentes para o "paredão", mas um deles poderá se salvar de se submeter ao crivo do público através do "Duelo". Na dinâmica, os dois indicados vão escolher uma música e se apresentar ao vivo, para que o público vote em quem quer salvar do risco da eliminação.
Quem não for salvo vai se juntar a outros dois participantes na reta de eliminação. Um deles é eleito pelo "Dono da Casa", o outro, pelo voto dos enclausurados.
Toda terça-feira vai acontecer o Festival, quando seis participantes vão se apresentar ao vivo para o Brasil. Estrela da Semana, Dono do Palco e o Hitmaker sobem ao palco com certa tranquilidade, enquanto os outros três, as pessoas que estão na reta de eliminação, terão no evento a chance de cativar o público e influenciar os rumos da votação.
Após o Festival, ainda na terça-feira, Ana Clara revela o resultado da Batalha, e o participante mais votado deixa a casa.

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