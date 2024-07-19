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Televisão

Globo revela dinâmica do 'Estrela da Casa', programa que mistura show de calouros com reality de confinamento

Atração comandada por Ana Clara tem previsão de estreia dia 13 de agosto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 08:03

Ana Clara, apresentadora do 'Estrela da Casa'.
Ana Clara, apresentadora do 'Estrela da Casa'. Crédito: Fabio Rocha/Globo
Com estreia prevista para agosto, o novo reality de calouros da Globo terá uma dinâmica que lembra o BBB. A emissora divulgou nesta quinta-feira (18) como funcionará o programa, que começa com 14 cantores confinados em uma casa.
"Ficar em evidência é essencial para ter mais visibilidade", disse a emissora em comunicado sobre como funcionará a "vibe" do programa.
Toda semana, três participantes ganham os títulos de "Hitmaker", "Estrela da Semana" e "Dono do Palco". A disputa pelo posto de "Hitmaker" começa na quarta-feira, quando os cantores lançam um single e quem tiver a música mais ouvida é o vencedor.
No domingo, ao vivo no programa, Ana Clara anuncia quem é o "Hitmaker" da semana, que ganha o direito de se apresentar no "Festival" do reality show.

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Já para ser a "Estrela da Semana" é preciso entender a indústria musical. Os participantes serão testados sobre o conhecimento e aprendizados que terão com especialistas durante a competição. O ganhador da "Prova da Estrela" se torna a "Estrela da Semana", fica imune, conquista uma vaga para se apresentar no "Festival" e ainda indica dois participantes para a "Batalha".
O programa terá ainda provas "raiz" de reality show, como disputas de resistência, agilidade e habilidades manuais. A disputa acontece aos sábados, durante o dia. Quem ganhar é o "Dono do Palco", conquista uma vaga para se apresentar no "Festival", fica imune e envia um participante direto para a "Batalha".
A atração tem previsão de estreia dia 13 de agosto, com exibição diária na TV Globo e desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas no Globoplay. O prêmio final é de R$ 500 mil e contrato com a Universal Music.

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