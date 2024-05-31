Estrela da Casa: Globo colocará música de vencedor para tocar em novela das nove

Ana Clara vai apresentar o novo reality Estrela da Casa Crédito: Juan Ribeiro/Divulgação

Novo reality show musical da Globo, com estreia marcada para após os Jogos Olímpicos de Paris, o Estrela da Casa terá um prêmio com valor incalculável para o seu vencedor. Além de R$ 500 mil, um contrato com uma gravadora, gerenciamento artístico, ele também terá sua canção em destaque na novela das nove, principal faixa de audiência da TV brasileira.

A informação consta do pacote comercial do programa que será comandado pela ex-BBB Ana Clara Lima. O objetivo da emissora é fazer com que o vencedor, de fato, se torne conhecido do público e caia na boca do povo.

Colocar a música de trabalho na novela de maior audiência é uma estratégia. A diferença aqui é que isso está prometido como um prêmio ao vencedor, diferente de deixar no campo da possibilidade, como aconteceu com outros reality shows produzidos pela emissora.

O Estrela da Casa estreia no dia 13 de agosto e termina em 1º de outubro. O reality está na fase final da definição de elenco, chamada internamente de "cadeira elétrica", quando a produção entrevista candidatos para saber se eles estão aptos a entrar na atração.

A principal curiosidade do formato será a forma como o vencedor será descoberto. O competidor precisará traçar estratégias de lançamento de singles e planejar a própria carreira, enquanto desnuda suas vulnerabilidades e enfrenta diferentes desafios de convivência em busca de seu sonho.

O programa terá voto popular. A ideia da Globo é que o telespectador eleja um novo artista não só pelo seu talento vocal, mas também conhecendo ainda mais sua personalidade, sua coragem, seus medos e incertezas, erros e acertos.