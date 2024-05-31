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Novidade na TV

Estrela da Casa: Globo colocará música de vencedor para tocar em novela das nove

Vencedor do novo reality show musical da Globo também levará R$ 500 mil, contrato com gravadora e gerenciamento artístico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2024 às 14:15

Ana Clara vai apresentar o novo reality Estrela da Casa
Ana Clara vai apresentar o novo reality Estrela da Casa Crédito: Juan Ribeiro/Divulgação
Novo reality show musical da Globo, com estreia marcada para após os Jogos Olímpicos de Paris, o Estrela da Casa terá um prêmio com valor incalculável para o seu vencedor. Além de R$ 500 mil, um contrato com uma gravadora, gerenciamento artístico, ele também terá sua canção em destaque na novela das nove, principal faixa de audiência da TV brasileira.
A informação consta do pacote comercial do programa que será comandado pela ex-BBB Ana Clara Lima. O objetivo da emissora é fazer com que o vencedor, de fato, se torne conhecido do público e caia na boca do povo.
Colocar a música de trabalho na novela de maior audiência é uma estratégia. A diferença aqui é que isso está prometido como um prêmio ao vencedor, diferente de deixar no campo da possibilidade, como aconteceu com outros reality shows produzidos pela emissora.
O Estrela da Casa estreia no dia 13 de agosto e termina em 1º de outubro. O reality está na fase final da definição de elenco, chamada internamente de "cadeira elétrica", quando a produção entrevista candidatos para saber se eles estão aptos a entrar na atração.
A principal curiosidade do formato será a forma como o vencedor será descoberto. O competidor precisará traçar estratégias de lançamento de singles e planejar a própria carreira, enquanto desnuda suas vulnerabilidades e enfrenta diferentes desafios de convivência em busca de seu sonho.
O programa terá voto popular. A ideia da Globo é que o telespectador eleja um novo artista não só pelo seu talento vocal, mas também conhecendo ainda mais sua personalidade, sua coragem, seus medos e incertezas, erros e acertos.
Já para os competidores, cada dia da semana importa. Afinal, quanto mais tempo eles se mantiverem no jogo, mais visibilidade darão a seus trabalhos na maior emissora do país.

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