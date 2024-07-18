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Polêmica

Apresentadora diz que foi demitida da Globo por ser 'bonita demais'

Janaína Xavier, ex-apresentadora e jornalista do SporTV, iniciou um debate sobre os critérios de seleção de apresentadores na televisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 09:01

Janaína diz que a favor da meritocracia e, hoje, a questão maior gira em torno dos 'perfis diferentes'
Janaína diz que a favor da meritocracia e, hoje, a questão maior gira em torno dos 'perfis diferentes' Crédito: Reprodução/Instagram
Janaína Xavier deixou o Grupo Globo em maio de 2022, após 23 anos de emissora. Em recente entrevista, a ex-apresentadora do SporTV contou que sentiu perder espaço no canal por ser considerada pelos outros como uma mulher "bonita demais". Para a jornalista, a emissora buscava "outros padrões" há exatos dois anos e, por isso, acabou sendo demitida.
Segundo ela, naquele momento a emissora optou por inserir "menina mais cheinha" e "inclusive, a mulher preta". Janaína então explicou. "Teve um certo momento em que eu estava me sentindo tratada como 'você é muito bonita para estar aqui' e aí tinha aquela coisa de inserir a menina mais 'cheinha'. Cada um vê beleza de uma forma, gente. Não estou dizendo que a mais cheinha não é bonita. Longe disso. Estou falando na visão deles", disse ao podcast "Benja Me Mucho", do apresentador Benjamin Back.
Janaína ressaltou que sempre foi a favor da meritocracia e, hoje, na sua visão a questão gira em torno dos "perfis diferentes". "Isso é na minha visão. Na pressa de mostrar a diversidade quando a questão é contratar uma mulher ou um homem, eles vão na mulher. Uma mulher preta ou branca, vão na preta. Ela é cheinha e fora dos padrões, a outra é muito bonita, perua... vamos na primeira".
Janaína ainda lembrou que precisou se afastar do trabalho por alguns meses após engravidar de sua segunda filha, aos 43 anos, durante a pandemia. Ao fim da licença-maternidade, o canal decidiu efetivar a sua substituta Mariana Fontes. "Sofri e fiquei magoada com pessoas do canal do que com a empresa. Senti pesado Depois que fui demitida, as pessoas sumiram".

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