Carol Prado sobre palestra em Vitória: "A internet transformou o jornalismo"

Quando a Taylor Swift veio fazer os shows no Brasil, no fim do ano passado, estava aquele alvoroço. Ninguém conseguia comprar ingresso porque esgotava em segundos, então estava aquela correria. Naquela ocasião, muita gente que não é fã da Taylor, não sabe direito quem é ela ou não está muito ligado na indústria do pop, estava sem entender aquele alvoroço, por que ela é tão famosa, por que ela tem tantos fãs. Então, eu fiz um texto de análise no g1 falando sobre a carreira dela, os trunfos, de que forma ela trabalha, sobre o fato dela ser uma grande compositora e, com isso, conseguir transformar episódios pessoais da vida dela em músicas que fazem muitas pessoas se identificarem e tudo mais. Era um texto bem elogioso, mas também falava sobre os pontos fracos da carreira da Taylor e as estratégias dela pra ser quem ela é dentro do mercado da música. Esse texto viralizou. Acho que muito por conta do título, mas foi uma repercussão muito legal porque viralizou dentro da base de fãs da Taylor, que é uma base de fãs muito jovem. Muita gente não gostou do título e do texto em si. Mas, por outro lado, o conteúdo também gerou debates muito interessantes sobre os rumos do pop e essa coisa da cultura do fandom [comunidade de fãs]. Outros veículos repercutiram e acho que foi um exemplo muito legal de como a gente conseguiu usar essa lógica de engajamento das redes sociais a favor do jornalismo em um conteúdo que tinha muita pesquisa, muita fundamentação, informação e contexto.