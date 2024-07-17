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Marechal Floriano

Capixaba aposta em veículo com pedal para explorar ferrovias desativadas no ES

Robson Barreto desenvolveu o primeiro 'rail bike' do Brasil em terras capixabas. O modelo se parece com uma bicicleta adaptada
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 13:15

Capixaba desenvolveu o primeiro
Capixaba desenvolveu o primeiro "Rail Bike" do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@railbike.brasil
Filho e neto de ferroviário, Robson Barreto, de 65 anos, desenvolveu um veículo um tanto quanto inovador. Inspirado na “rail bike”, traduzido como bicicleta de trilho, o capixaba montou o primeiro modelo do Brasil em terras capixabas. E já foi até testado na região Marechal Floriano.
“A minha infância foi muito ligada com a Maria Fumaça. Quando comecei a trabalhar com manutenção elétrica, voltei a ter contato com as ferrovias. Isso me deu uma ideia de aproveitar os trilhos abandonados para fazer uma atividade turística”, contou Robson.
Robson Barreto e Luiz Claudio Marques desenvolveram esse veículo um tanto quanto inovador
Robson Barreto e Luiz Claudio Marques desenvolveram esse veículo um tanto quanto inovador Crédito: Reprodução/Instagram/@railbike.brasil
É uma forma de lazer completamente diferente. Tem por finalidade promover o turismo responsável de experiência, a memória cultural, através do uso sustentável do patrimônio ferroviário brasileiro
Assim nasceu o rail bike ‘made in ES’. Junto com o cunhado Luiz Claudio Marques, que é serralheiro, Robson começou a construir um protótipo de seis lugares (sendo quatro com pedal), além de quatro rodas de ferro, cinto de segurança e até freio hidráulico. Ao todo, foram dois anos até ficar tudo pronto e o custo foi de cerca de R$ 60 mil.
“Estava pesquisando quando vi que já existia em alguns lugares do mundo, como em Portugal. Corremos para fazer o nosso e já até patenteamos o modelo, que é o primeiro do Brasil. Inclusive, já está chamando atenção em outros estados também. Temos mais de 10 mil km de ferrovias desativadas no país”, enfatizou.
O Rail Bike conta com seis lugares, quatro rodas de ferro e cinto de segurança
O Rail Bike conta com seis lugares, quatro rodas de ferro e cinto de segurança Crédito: Reprodução/Instagram/@railbike.brasil
Para andar, basta pedalar. E por ser projetado para funcionar em uma linha de trem, não é necessário volante nem algum tipo de condutor. Segundo Robson, o rail bike possui um mecanismo em que as rodas saem da linha , quando parado, para possibilitar uma mudança de direção em 180º.
Na última quarta-feira (10), foi realizado um teste em um trecho da antiga linha férrea entre a Estação Ferroviária – hoje Museu da Imigração – até o CMEI Vovó Fernandina, no Centro de Marechal Floriano. Cerca de 50 pessoas tiveram a experiência de andar no veículo, que está sendo analisado pela prefeitura.
Segundo a secretária de Cultura e Turismo do município, Maria Goretti Pereira Pinto Gerhardt, é necessário realizar algumas etapas até, de fato, a implementação do veículo. Os próximos passos envolvem a regulamentação e a proposta de projeto para ser submetida à análise.
“Tem que ser feito uma regulamentação. Acredito que até o final do ano nós vamos conseguir ter o modelo funcionando. Inicialmente vamos começar com Marechal, com um trecho de 10 km, passando por cachoeiras, pontilhão e túnel. Mas a ideia é ampliar para Viana, Araguaya, Matilde e Mimoso do Sul”, finalizou.

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