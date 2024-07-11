Pesquisa vai avaliar perfil do turista no inverno do Espírito Santo

Pedra Estadual da Pedra Azul Crédito: Crédito: Palê Zuppani

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, vai iniciar, nesta sexta-feira (12), uma ampla pesquisa para identificar o perfil dos turistas que visitam o Espírito Santo durante a temporada de Inverno de 2024. O levantamento, que se estenderá até o dia 28 de julho, vai abranger 17 municípios distribuídos em seis regiões turísticas do Estado, envolvendo mais de 50 atrativos e pontos turísticos.

A coleta de dados será realizada pela empresa licitada Orizzonte Pesquisas e monitorada em tempo real pelo Observatório do Turismo, por meio da Gerência de Estudos e Negócios Turísticos. Esse estudo visa a coletar informações sobre a origem dos turistas, seus gastos médios, hábitos de consumo durante a viagem, formas de organização das viagens e a avaliação dos destinos visitados.

Os municípios envolvidos na pesquisa são:

Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari

Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante

Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante Região dos Imigrantes: Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Ibiraçu

Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Ibiraçu Região do Verde e das Águas: Conceição da Barra e São Mateus

Conceição da Barra e São Mateus Região do Caparaó Capixaba: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Iúna

Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Iúna Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta e Marataízes

Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo, e as informações coletadas vão auxiliar na elaboração de estratégias para aprimorar o setor turístico do Estado.