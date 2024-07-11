Pesquisa vai avaliar perfil do turista no inverno do Espírito Santo

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, vai iniciar, nesta sexta-feira (12), uma ampla pesquisa para identificar o perfil dos turistas que visitam o Espírito Santo durante a temporada de Inverno de 2024. O levantamento, que se estenderá até o dia 28 de julho, vai abranger 17 municípios distribuídos em seis regiões turísticas do Estado, envolvendo mais de 50 atrativos e pontos turísticos.
A coleta de dados será realizada pela empresa licitada Orizzonte Pesquisas e monitorada em tempo real pelo Observatório do Turismo, por meio da Gerência de Estudos e Negócios Turísticos. Esse estudo visa a coletar informações sobre a origem dos turistas, seus gastos médios, hábitos de consumo durante a viagem, formas de organização das viagens e a avaliação dos destinos visitados.
Os municípios envolvidos na pesquisa são:
- Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari
- Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante
- Região dos Imigrantes: Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Ibiraçu
- Região do Verde e das Águas: Conceição da Barra e São Mateus
- Região do Caparaó Capixaba: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Iúna
- Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta e Marataízes
Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo, e as informações coletadas vão auxiliar na elaboração de estratégias para aprimorar o setor turístico do Estado.
"A realização desta pesquisa é fundamental para entendermos melhor o perfil dos turistas que visitam o Espírito Santo durante o Inverno. Com esses dados, poderemos desenvolver ações mais assertivas e direcionadas, proporcionando uma experiência cada vez mais satisfatória aos visitantes", destacou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.