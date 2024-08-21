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Estrela da Casa

Heloísa Araújo é a primeira eliminada do reality 'Estrela da Casa'

Indígena e fã de Marília Mendonça recebeu apenas 31% dos votos para permanecer na casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 09:51

Heloísa Araújo é a primeira eliminada do reality
Heloísa Araújo é a primeira eliminada do reality Crédito: PAULO BELOTE/Paulo Belote - 13.ago.2024/Globo
Heloísa Araújo foi a primeira participante a deixar o Estrela da Casa, nesta terça-feira (20). A cantora sertaneja foi a menos votada pelos telespectadores para permanecer na competição.
Helô teve 31% dos votos para ficar, contra 32% de Nicole e 36% de Leidy Murilho.
A votação do público foi aberta no domingo (18), após as três participantes se enfrentarem em uma batalha musical.
Heloísa tem 23 anos e mora na aldeia Kariri-Xocó, em Alagoas. Fã de Marília Mendonça, ela entrou no reality musical representando o gênero sertanejo.

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