Heloísa Araújo é a primeira eliminada do reality 'Estrela da Casa'

Heloísa Araújo é a primeira eliminada do reality Crédito: PAULO BELOTE/Paulo Belote - 13.ago.2024/Globo

Heloísa Araújo foi a primeira participante a deixar o Estrela da Casa, nesta terça-feira (20). A cantora sertaneja foi a menos votada pelos telespectadores para permanecer na competição.

Helô teve 31% dos votos para ficar, contra 32% de Nicole e 36% de Leidy Murilho.

A votação do público foi aberta no domingo (18), após as três participantes se enfrentarem em uma batalha musical.