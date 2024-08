Capixaba do Estrela da Casa passou por transição em 2020

O cantor capixaba Nick Cruz já expôs preconceitos no Instagram. Crédito: Reprodução/Instagram/@nickcruz

O capixaba Nick Cruz foi anunciado nesta quinta-feira (8) como um dos integrantes do novo reality "Estrela da Casa". E para além do lado artístico, o público está tendo a oportunidade conhecer o lado pessoal de cada participante.

Nick Cruz é um cantor transexual. Aos 26 anos, o cantor capixaba iniciou a transição em 2020 e já é conhecido do público. Em 2021, sua música "Sol no Peito", tocou no especial "Falas de Orgulho", da TV Globo, que exalta as jornadas de descobrimento, autoaceitação, preconceito e superação de oito personagens da comunidade LGBTQIA+. "Fiquei muito emocionado em ser trilha sonora de uma história tão linda. Me senti completamente representado", escreveu num post.

Entre as postagens de Nick, a primeira - que está fixada - revela um desabafo sobre os desafios em conseguir um novo documento. Mesmo trocando de nome, ele ainda é obrigado a carregar seu nome de registro civil no RG. A publicação mostra imagens do documento, que leva o nome antigo - também chamado de nome morto pela comunidade LGBTQIA+.

“Não retifiquei meu nome porque não é problema meu se você não consegue associar a minha imagem ao meu nome. E sim, vou utilizar meu nome social para que possa ser menos constrangedor e cansativo para mim quando tiver de viajar, entrar em eventos e todas as outras coisas que só nós, pessoas trans, sabemos o quão desmotivador é.

Mesmo assim, ainda sinto que é patético eu ter que fazer esse corre todo para te poupar do seu próprio preconceito. Mas, o mundo gira assim para nós pessoas trans. Ou você agrada o padrão, ou você automaticamente está condenado a não ser acolhido, a não ter a oportunidade de trabalhar, ocupar cargos e posições, estudar, enfim, esse massacre todo que vocês já estão cansados de saber.

Me sinto confuso em relação aos 'parabéns' porque de fato não sei se são pra mim. Claro que estou feliz com minha identidade, porque eu realmente me identifico com ela. Fora que agora tudo vai ser mais leve e eu estava esperando por isso há anos.

Espero que você também seja livre para ser e existir da forma que bem entender. Um beijo pra geral que apoiou até aqui e está feliz comigo”.

SOBRE NICK CRUZ

O primeiro capixaba anunciado pelo programa foi o pedreiro Nick Cruz, de 26 anos, morador da Serra. Quando criança, a mãe o levava para os karaokês que gostava de frequentar e, nessa rotina, ele se apaixonou pela música. Para auxiliar a renda da família, começou a trabalhar muito cedo.

Nick considera-se mais reservado, mas não esconde que adora presenciar uma confusão: “Quando a briga não é comigo, sou a pessoa que fica rindo, que debocha e bota lenha”. Diz que não é baladeiro, apesar de gostar muito de se divertir e de fazer laços de amizade. Nas horas vagas, suas atividades preferidas são malhar e cozinhar.

