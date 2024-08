Capixaba Leidy Murilho, do Estrela da Casa, já fez música com Rodriguinho

Capixaba Leidy Murilho, do novo reality da Globo, já fez música com Rodriguinho . Crédito: Reprodução Instagram

Leidy Murilho, cantora e compositora capixaba de Linhares, está no elenco do novo reality show da TV Globo, Estrela da Casa. Além de sua participação no programa, Leidy já possui um marco importante em sua carreira musical: a gravação de uma música com o cantor Rodriguinho, ex-participante do BBB 24.