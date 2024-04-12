Reality show

Além de álbum, Rodriguinho lançará livro sobre o 'BBB 24'

"Vai retratar um pouco do que senti dentro do BBB e falar de como foram as experiências e aprendizados", disse o cantor
Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 12:14

Rodriguinho vai lançar um livro sobre o 'BBB 24' Crédito: William Castro/Reprodução/Instagram
Rodriguinho anunciou o lançamento do EP "Rodriguinho na NBA Store" e contou que escreverá um livro sobre sua experiência no BBB 24.
O EP foi gravado antes do programa. "Estou muito feliz com o carinho que venho recebendo. Esse projeto foi gravado antes de entrar no BBB e estávamos ansiosos para começar a trabalhá-lo", revelou ao Gshow.
Com seis faixas, o álbum estará disponível no dia da final do reality (16), a partir das 21h. O projeto musical ainda trouxe a participação de seu filho Gaab, na música bônus "Big Bang", e teve a canção "Fora da Caixa" cantada pela primeira vez no confinamento.
O cantor detalhou sobre o livro: "Vai retratar um pouco do que senti dentro do BBB e falar de como foram as experiências e aprendizados. Estou muito feliz em ter a oportunidade de contar um pouco de tudo".
Este é o segundo livro do famoso. Na entrevista, confessou: "Um novo ciclo em minha vida pessoal e na minha carreira já começou. Sou uma pessoa que vem aprendendo cada vez mais após essa experiência incrível que foi o BBB".

Veja Também

Ex-BBBs se reencontram na casa de Rodriguinho

Thiaguinho comemora aniversário com Rodriguinho e ex-mulher, Fernanda Souza

'Livramento', diz Salgadinho após rompimento de amizade com Rodriguinho

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

