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Thiaguinho comemora aniversário com Rodriguinho e ex-mulher, Fernanda Souza

O cantor fez uma reunião íntima para celebrar mais um ano de vida. Ele apareceu ao lado também da namorada, Carol Peixinho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 14:27

Thiaguinho comemora aniversário com Rodriguinho e ex-mulher, Fernanda Souza
Thiaguinho comemora aniversário com Rodriguinho e ex-mulher, Fernanda Souza Crédito: Reprodução/Instagram/@thiaguinho
Thiaguinho comemorou a chegada dos 41 anos ao lado de Rodriguinho e da ex-mulher, Fernanda Souza, e compartilhou os registros em uma rede social.
O cantor fez uma reunião íntima para celebrar mais um ano de vida. Em um post no Instagram, ele apareceu ao lado também da namorada, Carol Peixinho, da mãe e de outros amigos.
Na publicação, Thiaguinho afirmou que hoje é dia de comemorar a vida e a sorte. "Que tenho de viver essa vida que vivo! Rodeado de amor e carinho por todos vocês! Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial?Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês?", disse ele.
"Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim todos os dias da minha vida! Beijo gigante para esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo? Amo vocês!", acrescentou.
O cantor e a namorada estiveram de férias há pouco tempo e fizeram uma viagem a dois. Em fotos compartilhadas no Instagram, eles posaram em Florença, na Itália, e fizeram registros românticos. "Dias inesquecíveis! E que serão eternos em nossos corações!", afirmou Carol.

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