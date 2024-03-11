Sthefany Brito anuncia nova gravidez e revela sexo do bebê

Sthefany Brito fez chá revelação do segundo filho Crédito: Reprodução/Instagram

Irmã do ator Kayky Brito, 35, a atriz Sthefany Brito, de 36 anos, anunciou pelas redes sociais que está grávida de novo. A artista já tem Enrico, 3, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky.

"Tem baby no forninho e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho", escreveu ela na legenda de um vídeo no qual anuncia o sexo do bebê. Trata-se de outro menino.

"Nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos", escreveu.