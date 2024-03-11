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Bebê a bordo

Sthefany Brito anuncia nova gravidez e revela sexo do bebê

"Tem baby no forninho e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho", escreveu ela na legenda do vídeo no qual anuncia o sexo do bebê
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 10:48

Sthefany Brito anuncia nova gravidez e revela sexo do bebê
Sthefany Brito fez chá revelação do segundo filho Crédito: Reprodução/Instagram
Irmã do ator Kayky Brito, 35, a atriz Sthefany Brito, de 36 anos, anunciou pelas redes sociais que está grávida de novo. A artista já tem Enrico, 3, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky.
"Tem baby no forninho e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho", escreveu ela na legenda de um vídeo no qual anuncia o sexo do bebê. Trata-se de outro menino.
"Nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos", escreveu.
"Deus nos presenteou com mais um de seus anjos e eu ainda mal posso acreditar que estou mais uma vez sendo abençoada com o milagre da vida", completou a atriz.

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