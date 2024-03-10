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Jojo Todynho posa com fuzil e diz: 'Essa futura delegada vai dar trabalho'

Cantora conta que está fazendo curso em um centro de treinamento e formação de operações especiais militares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2024 às 11:11

Jojo Todynho cursa faculdade de Direito e quer ser delegada
Jojo Todynho cursa faculdade de Direito e quer ser delegada Crédito: Reprodução/Instagram
Em março do ano passado Jojo Todynho entrou para a faculdade de Direito e logo contou para seus seguidores o desejo de ser delegada de polícia. Neste sábado (9), ela publicou uma foto dando indícios de que anda empenhada na missão. A cantora posou com um fuzil e avisou: "Dia de curso, essa futura delegada vai dar trabalho na pista", disparou a funkeira.
Jojo, que recentemente mudou o visual, marcou a sua localização em um centro de treinamento e formação de operações especiais militares, situado em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Um módulo de um curso no local com duração de 10 horas, por exemplo, custa em média R$ 890,00 (podendo parcelar em até 6x ) ou R$ 700 à vista.
Também neste sábado, ela afastou os rumores de que estaria criando problemas na Globo e, por isso, não teria o seu contrato renovado após o BBB 24. Jojo, que é contratada por obra (ela participa do Mesacast) , afirmou que existem regras na emissora. "Aqui dentro tem uma coisa chamada compliance. Você pode estar mil anos aqui. Se você mexer um papel, você para lá no compliance".

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