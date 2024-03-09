Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Neymar e Bruna Biancardi alimentam rumores de reconciliação com posts nas redes
Famosos

Neymar e Bruna Biancardi alimentam rumores de reconciliação com posts nas redes

Separados desde novembro, eles publicaram emojis fofos e imagens de flores e bombons no Dia da Mulher
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2024 às 15:39

Neymar e Bruna Biancardi postam as primeiras fotos de Mavie
Neymar e Bruna Biancardi em fotos com a filha Mavie Crédito: Instagram/@neymar/@brunabiancardi
A julgar pelo conteúdo divulgado pelo ex-casal Neymar e Bruna Biancardi em suas redes sociais, os dois estão se reconciliando --ou pelo menos, em uma fase 'paz e amor' após a separação, em novembro. Eles estão em Mangaratiba, na casa que o jogador chama de "minha Disneyworld", e postaram fotos e mensagens especiais pelo Dia da Mulher.
Neymar publicou o seguinte texto, logo depois de um vídeo em que mostrava estar acompanhando por um TV gigante o jogo de seu time, o Al-Hilal, da Arábia Saudita: 'Não é atoa (sic) que a peça MAIS FORTE do xadrez é A DAMA. Feliz Dia das Mulheres". O ponto final é um emoji de rosa vermelha. Embaixo, um coração e mãos batendo palmas.
Já Bruna, que em fevereiro esteve na comemoração de aniversário do jogador, pai de sua filha Mavie, postou fotos de um buquê de flores e uma caixa de bombons. Também adepta dos emojis, ela optou por coraçõezinhos mais delicados, em cor de rosa e as mãos em prece. Nenhum dos dois cita o outro nominalmente nem há imagens em que apareçam juntos.
No post seguinte, Bruna mostra que é prendada e exibe um bolo de leite ninho. "Tem a receita nos destaques", anuncia a influencer, que se aproxima dos dez milhões de seguidores no Instagram.

Veja Também

Mulher húngara diz ter filha de 10 anos com Neymar e pede pensão de R$ 160 mil ao jogador

Bruna Biancardi comemora 'mesversário' de Mavie sem Neymar

Bruna Biancardi deixa de seguir Neymar e posta: 'Falta de caráter destrói famílias'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados