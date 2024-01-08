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Bruna Biancardi comemora 'mesversário' de Mavie sem Neymar

‘Quem não tem caráter destrói relacionamentos’, publicou a influenciadora no Instagram após deixar de seguir o jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 13:30

Bruna Biancardi comemorou 'mesversário' de Mavie sem Neymar neste domingo, 7
Bruna Biancardi comemorou 'mesversário' de Mavie sem Neymar neste domingo, 7 Crédito: Reprodução/@brunabiancardi/Instagram
A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou uma comemoração aos 3 meses de Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, neste domingo, 7. A postagem vem após Bruna ter compartilhado uma suposta indireta e deixado de seguir o jogador no Instagram.
"Minha 'duplinha'. Feliz 3 meses, filha", escreveu na legenda de um registro em que aparece com Mavie no colo no sábado, 6. Na foto, a bebê usa óculos escuros.
Nos story, a influenciadora ainda publicou registros da "festinha" que fez com a filha sem a presença de Neymar no domingo. Na ocasião, a bebê dividiu um bolo com a filha de uma amiga de Bruna, que comemorou 6 meses de vida.
A influenciadora deixou de seguir o atleta e compartilhou uma reflexão nas redes sociais sobre "falta de caráter" no sábado. "Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo", repostou ela em um story.
Story de Bruna Biancardi
Story de Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/@brunabiancardi/Instagram
Após a publicação de Bruna, internautas especularam que a mensagem seria uma indireta para o jogador, já que foi compartilhada após ela deixar de seguir Neymar.
Os dois se separaram depois de traições do atleta terem sido expostas na internet. No fim do mês passado, a influenciadora compartilhou outra reflexão sobre as dificuldades que enfrentou em 2023. "Esse ano foi sem dúvida o ano emocionalmente e psicologicamente mais difícil para mim. E, ao mesmo tempo, foi o ano que eu descobri uma força que nem imaginava que tinha", publicou Bruna que, no ano passado, deu à luz Mavie, se separou do jogador apenas um mês depois do nascimento da filha e teve a casa assaltada.
Story de Bruna Biancardi
Story de Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/@brunabiancardi/Instagram

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