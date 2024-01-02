Modelo nega estar grávida de Neymar após boatos: "Nem o conheço"; veja vídeo

Influenciadora nega estar grávida de Neymar após boatos divulgados por colunista Léo Dias Crédito: Reprodução/Instagram/@jamilealima

A tarde da influenciadora Jamile Lima foi agitada. Após rumores de que estaria grávida do jogador Neymar , a modelo foi às redes sociais desmentir a informação. A cearense afirmou que não conhece o atleta e ainda pediu desculpas a Ney por qualquer tipo de constrangimento que a fofoca possa ter causado.

"Não estou grávida do Neymar, aliás, nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, não conheço nem alguém que seja próximo dele... não tenho notícia se ele vai ou não ser pai e não sou amiga. Me perdoe, Neymar, se isso causou algum constrangimento ou mal-estar. Realmente as medidas (judiciais) já estão sendo providenciadas", disse nos stories.

Ainda segundo a modelo, os boatos surgiram depois que alguém de sua equipe fez um comentário "infeliz" em uma página de fofoca. "Esse assunto que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma das pessoas da minha equipe, que, em tom de brincadeira, devido ao Cruzeiro (de Neymar)... sei lá, enfim! Já estou tomando as medidas cabíveis", finalizou.

ENTENDA A HISTÓRIA

Jamile Lima, por sua vez, afirmou que não escreveu o comentário sobre a futura paternidade de Ney. "Não escrevi isso, não!!! Melhor apagar minha foto!", disse a modelo.

Postagem de Jamile comentando que Neymar seria pai pela terceira vez causou polêmica Crédito: Reprodução/Redes Socias