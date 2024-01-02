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Sem bebê!

Modelo nega estar grávida de Neymar após boatos: "Nem o conheço"; veja vídeo

Jamile Lima desmentiu comentários de gravidez por meio dos stories no Instagram nesta terça (2). Ela também pediu desculpas ao jogador por confusão criada pela fofoca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 16:54

Influenciadora nega que está grávida de Neymar após boatos
Influenciadora nega estar grávida de Neymar após boatos divulgados por colunista Léo Dias Crédito: Reprodução/Instagram/@jamilealima
A tarde da influenciadora Jamile Lima foi agitada. Após rumores de que estaria grávida do jogador Neymar, a modelo foi às redes sociais desmentir a informação. A cearense afirmou que não conhece o atleta e ainda pediu desculpas a Ney por qualquer tipo de constrangimento que a fofoca possa ter causado.
"Não estou grávida do Neymar, aliás, nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, não conheço nem alguém que seja próximo dele... não tenho notícia se ele vai ou não ser pai e não sou amiga. Me perdoe, Neymar, se isso causou algum constrangimento ou mal-estar. Realmente as medidas (judiciais) já estão sendo providenciadas", disse nos stories.
Ainda segundo a modelo, os boatos surgiram depois que alguém de sua equipe fez um comentário "infeliz" em uma página de fofoca. "Esse assunto que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma das pessoas da minha equipe, que, em tom de brincadeira, devido ao Cruzeiro (de Neymar)... sei lá, enfim! Já estou tomando as medidas cabíveis", finalizou.

ENTENDA A HISTÓRIA

Tudo começou após o colunista Leo Dias afirmar que o jogador Neymar Jr. será pai pela terceira vez. Segundo o jornalista, a influenciadora e modelo Jamile Lima teria comentado a suposta gravidez em uma publicação nas redes sociais. No post, que contava com foto de Mavie, filha caçula do atleta, Jamile supostamente teria afirmando que mais um bebê estaria a caminho.
Jamile Lima, por sua vez, afirmou que não escreveu o comentário sobre a futura paternidade de Ney. "Não escrevi isso, não!!! Melhor apagar minha foto!", disse a modelo.
Postagem de Jamile comentando que Neymar seria pai pela terceira vez causou polêmica
Postagem de Jamile comentando que Neymar seria pai pela terceira vez causou polêmica Crédito: Reprodução/Redes Socias
Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, nascida em outubro de 2023, com Bruna Biancardi. 

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