SBT anuncia César Filho na emissora: 'Ele voltou'

César Filho: apresentador deixa a Record após nove anos Crédito: Divulgação

O apresentador César Filho, 63, que recentemente encerrou seu vínculo com a Record, já está de emprego novo. Ele foi anunciado pelo SBT na manhã desta terça-feira (2).

"Um novo capítulo se inicia. Sentimos tanta saudade que ele voltou. Bem-vindo de volta à casa que é sua. Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela", diz texto da postagem do canal, ainda guardando mistério sobre a nova função dele.

Filho já havia passado pelo canal entre os anos de 2006 e 2014, onde comandou programas como Aqui Agora, SBT Repórter e SBT Manhã.

Nas últimas semanas, o SBT havia feito uma proposta formal para ele, então apresentador do Hoje em Dia. Além de todas as modificações que vem preparando para a sua programação, o canal de Silvio Santos pretende fazer uma mudança forte em seu jornalismo. A ideia da emissora é trazer mais faturamento para o horário nobre.