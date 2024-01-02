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Televisão

SBT anuncia César Filho na emissora: 'Ele voltou'

Apresentador já havia passado pelo canal entre 2006 e 2014
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 13:29

César Filho: apresentador deverá deixar a Record após nove anos
César Filho: apresentador deixa a Record após nove anos Crédito: Divulgação
O apresentador César Filho, 63, que recentemente encerrou seu vínculo com a Record, já está de emprego novo. Ele foi anunciado pelo SBT na manhã desta terça-feira (2).
"Um novo capítulo se inicia. Sentimos tanta saudade que ele voltou. Bem-vindo de volta à casa que é sua. Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela", diz texto da postagem do canal, ainda guardando mistério sobre a nova função dele.
Filho já havia passado pelo canal entre os anos de 2006 e 2014, onde comandou programas como Aqui Agora, SBT Repórter e SBT Manhã.
Nas últimas semanas, o SBT havia feito uma proposta formal para ele, então apresentador do Hoje em Dia. Além de todas as modificações que vem preparando para a sua programação, o canal de Silvio Santos pretende fazer uma mudança forte em seu jornalismo. A ideia da emissora é trazer mais faturamento para o horário nobre.
O SBT já deixou claro que pretende ter o primeiro telejornal de horário nobre entre as grandes redes a abolir a bancada, trazendo ações de merchandising e um estilo mais conversado, sem formalismos.

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